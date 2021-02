Rossmann: 7 krajów, w tym Polska, generuje sprzedaż na poziomie 3 mld euro

fot. materiały prasowe firmy

W 2020 roku Rossmann osiągnął wzrost sprzedaży o 3,5 proc. do 10,35 mld euro. W Niemczech sprzedaż wzrosła o 4,7 proc. do 7,33 mld euro, a spółki zagraniczne (Polska, Węgry, Czechy, Turcja, Albania, Kosowo i Hiszpania) odnotowały wzrost sprzedaży o 2 proc. do 3,06 mld euro.

Ro wcześniej sieć w Niemczech zanotowała sprzedaż na poziomie 7 mld euro, a dywizje zagraniczne 3 mld euro.

Rossmann prowadzi obecnie 2 011 sklepów zagranicznych i 2 233 w Niemczech. Sieć zatrudnia 56 300 osób.

Wartość inwestycji Grupy w nowym roku obrotowym 2021 to 200 mln euro. Planowane jest otwarcie 195 sklepów - 75 z nich w Niemczech.