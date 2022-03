Rossmann: Zapomoga w wysokości 1000 zł dla pracowników z Ukrainy

- Zdajemy sobie sprawę z presji, jakiej zostali poddani nasi pracownicy z Ukrainy. Niepokój o rodzinę, niepewność co będzie dalej z ich bliskimi i krajem. Dlatego Rossmann zapewnia dostęp do bezpłatnej pomocy psychologów, HR czy też prawników w języku ukraińskim. Mogą z niej korzystać nasi pracownicy, jak i pracownicy firm zewnętrznych, z którymi współpracujemy. Infolinia, aplikacja, strona internetowa – to od samych pracowników zależy w jaki sposób będą chcieli kontaktować ze specjalistami. Zebraliśmy też kontakty do instytucji pomagającym obywatelom Ukrainy i udostępniliśmy je naszym pracownikom - informuje sieć.

Przypomnijmy, że firma wycofała ze swoich sklepów produkty pochodzące z Ukrainy.