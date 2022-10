Rosyjska marka wódek Beluga wystawiona na sprzedaż

"W związku z obecną sytuacją polityczną Beluga Group zdecydowała się na sprzedaż międzynarodowych praw do marki wódki Beluga super-premium, zachowując przy tym prawa intelektualne do znaku towarowego w Rosji. Oczekuje się, że wielkość transakcji wyniesie ponad 75 mln dolarów, co jest znacznie wyższą wartością niż wartość oszacowana przez niezależnych rzeczoznawców" - napisano w oświadczeniu.

