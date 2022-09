Rozbudowa Sonata Park w Sochaczewie szansą dla nowych najemców

Sonata Park to nowoczesny park handlowy o powierzchni 11.000 m.kw GLA zlokalizowany w Sochaczewie. Powstał on pod koniec 2014 roku w wyniku przebudowy działającego w tym miejscu hipermarketu i galerii II generacji. W chwili obecnej Carrefour Polska przystępuje do II fazy rozbudowy tego obiektu, w wyniku, której powstanie kolejne 4300 m.kw. dodatkowej powierzchni najmu.