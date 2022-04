Rozwój handlu to stabilne ceny i mniejsza skala inflacji

Handel a inflacja

- Na polskim rynku podstawowym czynnikiem antyinflacyjnym jest strategia handlowa wielkich firm. Wielka skala, szybkie rotacje towarów, marki własne, niezbędna w utrzymaniu rotacji polityka promocyjna, relatywnie niskie koszty tworzenia i utrzymania infrastruktury i wiele innych tworzą poważną zaporę dla wzrostu cen. Co więcej, zmuszają konkurencję handlu tradycyjnego do innowacyjnego sprostania realiom rynku, głównie poprzez redefinicję relacji z hurtem i producentami – podkreślał Andrzej Faliński, wiceprezes Forum Dialogu Gospodarczego, były dyrektor generalny POHiD.

- Sieci handlowe mają pozytywny wpływ na stabilizację cen detalicznych w Polsce poprzez długoterminowe strategie zakupowe służące budowaniu własnej polityki cenowej, które – ze względu na wysokie wolumeny - sprzyjają zawieraniu przez ich kluczowych dostawców kontraktów terminowych np. na rynku towarów rolnych, zabezpieczających - w akceptowalnym horyzoncie czasowym - przed nadmiernymi zmianami cen i neutralizujących wahania sezonowe. Działania mające na celu zwiększenie stabilności cen są obecnie szczególnie ważnym wyzwaniem dla całej polskiej gospodarki z uwagi na skutki pandemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie, które wywołały niespotykaną zmienność na światowych giełdach towarowych, przekładającą się na inflację konsumencką – argumentował Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj.

Rozwój handlu detalicznego a kondycja sektora MŚP

Rozwój handlu detalicznego ma też znaczący wpływ na kondycję sektora MŚP.

- Producenci dóbr konsumpcyjnych z sektora MŚP są niemal całkowicie zależni od kontaktów i współpracy z handlem detalicznym i hurtowym. Poprzez zamówienia u producentów handel wysyła sygnały o zmianach w strukturze popytu. Współpraca z handlem przyczynia się ponadto do eliminacji z rynku producentów artykułów niskiej jakości o malejącym popycie oraz do rozwoju (nagradzania) producentów dóbr wysokiej jakości, innowacyjnych i spełniających wymagania konsumentów. Można też powiedzieć, że handel wpływa na poprawę konkurencyjności producentów – zaznaczał Bohdan Wyżnikiewicz, prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych.

- Nawiązanie trwałej współpracy przez polskie MŚP z sieciami detalicznymi zazwyczaj przekładało się na zwiększenie zdolności kredytowej takich podmiotów oraz wzrost ich umaszynowienia. Gwarantowanie dużych wolumenów dostaw ustabilizowało stronę dochodową oraz gospodarkę zapasami. Rozwój marek własnych sieci detalicznych obniżył koszty marketingu i wsparcia sprzedaży MŚP przy ich wysokich obrotach. Zarazem nie było to przeszkodą do rozwoju własnych linii produktowych – wyliczał Stanisław Kluza, prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK.

Choć handel detaliczny naturalnie kojarzy się ze sprzedażą i zakupami towarów codziennego użytku, to sektor sprzedaży detalicznej znacznie wykracza poza swoją tradycyjną rolę mikro i makroekonomiczną.

- To również więcej niż przychody i zyski przedsiębiorstw handlowych i wartość dla właścicieli; to także więcej niż udział tego sektora w kreowaniu dochodu narodowego. Sieci handlu detalicznego istotnie oddziałują na: stabilność cen i walkę z inflacją, ograniczanie szarej strefy podatkowej, ubóstwo – przez dostępność cenową produktów podstawowych, rynek pracy dla osób o średnich i niższych kwalifikacjach, rozwój krajowych MŚP, innowacje technologiczne, rozwój przemysłów kreatywnych, etc. – puentował prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK.

Konferencja „Rola handlu detalicznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski” odbyła się 5 kwietnia br. na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.