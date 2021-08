Rusza 26. Vendo Park w Polsce. Operatorem spożywczym jest Netto

Vendo Park debiutuje w Oświęcimiu; fot. materiały prasowe

W Oświęcimiu otwarto pierwszy w województwie małopolskim Vendo Park należący do sieci dewelopera Trei Real Estate Poland. W obiekcie zlokalizowanym przy ul. Legionów 13 znajdują się sklepy: Neonet, Sinsay, KiK, TEDi, Hebe, Pepco, Jubiler Paweł Kościelnik oraz osiedlowy supermarket – Netto.

Trei Real Estate Poland właśnie uruchomił swój 26 Vendo Park w kraju. Inwestycja w Oświęcimiu oferuje 5 300 mkw. najmu. Na terenie obiektu działalność prowadzi siedem sklepów oraz operator spożywczy Netto.

- Sieć Vendo Parków Trei sukcesywnie się rozrasta, zmieniając obraz mapy handlowej Polski. Wchodząc z naszym projektem do Małopolski chcemy zapewnić mieszkańcom nowy rodzaj doświadczenia zakupowego oparty na wygodnym dostępie do fizycznej przestrzeni sklepów. Nasz debiut w Oświęcimiu tożsamy jest ze startem nowych marek, takich jak TEDi i Sinsay, które uzupełnią ofertę produktową w mieście. Inwestycję poprzedziliśmy badaniem lokalnego rynku, by zagwarantować kupującym infrastrukturę handlową dopasowaną do ich preferencji - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Vendo Park w Oświęcimiu znajduje się wokół licznych punktów handlowo-usługowych, a także przystanków autobusowych. Na jego terenie zaprojektowano 116 miejsc parkingowych dla klientów zainteresowanych ofertą handlową parku. Do wszystkich sklepów wchodzi się osobnymi wejściami zlokalizowanymi od strony parkingu. To komfortowe rozwiązanie, podnoszące bezpieczeństwo oraz pozwalające znacznie skrócić czas potrzebny na wizytę w obiekcie handlowym.

Obiekt w Oświęcimiu jest piątym Vendo Parkiem Trei otwartym w tym roku i pierwszym w województwie małopolskim. Generalnym wykonawcą tej inwestycji jest firma Spec Bau Polska.