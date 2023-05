Rusza całodobowy sklep Lidl

- W Lidl Polska zależy nam na tym, aby klienci mieli zawsze dostęp do naszych wysokiej jakości artykułów oferowanych w niskich, lidlowych cenach. Dostosowujemy godziny pracy sklepów do potrzeb lokalnych społeczności w taki sposób, by wszyscy mogli skorzystać z oferty naszych sklepów. Troszczymy się o dostępność produktów wszędzie tam, gdzie są one niezbędne - podaje sieć Lidl.

Lidl całodobowy. Chodzi o sklep w Łodzi

W wyjątkowych sytuacjach sklepy Lidla są czynne całodobowo. Takie rozwiązanie zostanie zastosowane w sklepie w Łodzi przy ul. Konstytucyjnej – obiekt zostanie otwarty w piątek 12 maja o 6:00 i zamknięty w sobotę, 13 maja o godzinie 22:00 z uwagi na odbywające się w tym terminie w Łodzi studenckie święto – Juwenalia.

Takie Lidle już działają. Przykładem Lidl na Pol’and’Rock

Innym przykładem placówki działającej całodobowo jest wyjątkowy sklep Lidla budowany od podstaw na terenie festiwalu Pol’and’Rock (dawniej Woodstock). Udział Lidl Polska w tym przedsięwzięciu jest podziękowaniem dla wszystkich, którzy angażowali się w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ubiegłym roku placówka funkcjonowała nieprzerwanie przez ponad 100 godzin.