Rusza rejestracja na EEC Trends!

Ruszyła rejestracja na EEC Trends, które odbędzie się w formule online 17-18 lutego 2021 r. Celem zdalnej konferencji jest rozpoczęcie dyskusji i przygotowanie gruntu pod Europejski Kongres Gospodarczy. W programie: debaty, rozmowy, prezentacje dotyczące najważniejszych trendów gospodarczych – w ich aktualnym, koronakryzysowym czy już popandemicznym kontekście.

Ciągłość kongresowego projektu w nadchodzącym roku zapewnią rozłożone w czasie aktywności w przestrzeni online – od rozmów i ekskluzywnych wywiadów, przez webinary i debaty, po badania opinii i raporty. EEC Trends to jedyne w swoim rodzaju laboratorium trendów, które pozwoli przygotować się do kolejnych spotkań spod szyldu EEC, będzie także okazją do rozmowy i wspólnego kształtowania tematyki debat planowanych na kolejne miesiące.

Program EEC Trends:

17 lutego 2021 r.

9.30-11.00

Gospodarka po pandemii – nowe otwarcie. Bilans trudnego roku – aktualna sytuacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Co nas czeka w roku 2021? Prognozy epidemiologów i scenariusze ekonomistów. Tempo powrotu do normalności i zmiany o trwałym charakterze. Branże i sektory stabilne, rozwojowe i wrażliwe. Przyszłość rynku pracy. Stan finansów publicznych a dalsza pomoc państwa dla firm.

Europa w odbudowie – nowe wyzwania. Unijna polityka gospodarcza i finanse – jak wspólnie wyjść z impasu i budować nową rzeczywistość –jakościowo lepszą niż ta sprzed pandemii. Narzędzia: Fundusz Odbudowy i inne wehikuły finansowe. Zaufanie, współpraca, solidarność wobec zróżnicowanej sytuacji gospodarek krajów członkowskich.

Rozmowy o trendach:

• Zielony Ład, transformacja sektora energii

•Nowa infrastruktura, nowe inwestycje

•Digitalizacja – jeszcze szybciej

11.30-13.00

EEC GREEN

Odcienie Zielonego Ładu. Green Deal jako strategia rozwoju europejskiej gospodarki. Nowy cel redukcji emisji – co oznacza dla gospodarek krajów UE. Jeden cel – wiele dróg? Transformacja i adaptacja: jak zmienią się produkcja i usługi, porządek prawny, życie codzienne. Polityka klimatyczna UE a globalna konkurencyjność Europy. Graniczny podatek węglowy (CBAM) – znaczenie dla UE i jej relacji ze światem.

11.30-13.00

EEC INVEST

Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej UE. Jak będzie wyglądała zrównoważona, niezawodna, sprawna infrastruktura? Priorytety, moce wykonawcze, kondycja branży, ceny materiałów i usług. Relacje zamawiający-wykonawca-podwykonawca w świetle aktualnych regulacji i w praktyce. Infrastruktura i zasoby nowego świata.

13.30-15.00

EEC GREEN

Zielone inwestycje. Technologie i dziedziny, w które warto inwestować. Nie tylko energetyka – dobre praktyki inwestorów (budownictwo, usługi, gospodarka odpadami). Potencjał zielonych inwestycji – liczby, fakty, prognozy. Problemy, ryzyka, ograniczenia w inwestowaniu.

Zielone pieniądze. Potencjalnie dostępne środki na inwestycje w ramach Zielonego Ładu. Narzędzia, warunki, kwoty – o jakie środki chodzi? Jak się o nie starać? Firmy, podmioty, sektory w wyścigu o pieniądze „znaczone na zielono"?

Emisje – raportować czy nie? Dobre praktyki na świecie i w Polsce. Presja rynkowa i regulacyjna a rola CSR w strategiach firm. Nowe europejskie standardy raportowania i zasady zrównoważonej taksonomii – czy to będzie rewolucja? Jak skutecznie wspierać ograniczanie emisji? Kampania medialna „Zielony Indeks" – rola komunikacji w stymulowaniu działań na rzecz ograniczania emisji.

13.30-15.00

EEC INVEST

Infrastruktura i rynek przewozów kolejowych w Polsce. Rozbudowa i rewitalizacja infrastruktury kolejowej – priorytetowe projekty, harmonogram, nowe technologie, dotychczasowe i nowe źrodła finansowania. Finansowanie, zaawansowanie procedur, spodziewane efekty. Warunki zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego. Obniżenie stawek dostępu do infrastruktury – deklaracje i co dalej? Warunki wykorzystania i dostępu do istniejącej infrastruktury – potencjalna rola regulacji. Transformacja sektora paliwowego i jej wpływ na rynek transportowy. Transport w świetle założeń Green Deal. Normy emisyjności transportu i metody jej ograniczania w świetle aktualnych celów polityki UE. Inwestycje, rozwiązania prawne i innowacje – konieczne, by kolej mogła wspierać realizację celów Zielonego Ładu.

15.30-17.00

EEC GREEN

Efektywni i cyfrowi. Jak technologie cyfrowe wspierają zieloną transformację. Algorytmy sztucznej inteligencji, analiza danych, predykcja, zaawansowana automatyka w zarządzaniu energią, w optymalizacji procesów produkcyjnych, w budownictwie, usługach, w mobilności.

15.30-17.00

EEC INNOVATION

Start-upy w nowej rzeczywistości. Które, jak/dzięki czemu odnajdują się w realiach pandemii i zmieniającego się szybko świata. Relacje z inwestorami, administracją, rynkiem w nowych warunkach.

Innowacje dla klimatu. Pandemia i zielona transformacja jako motory rozwoju technologicznego. Efemerydy wirusowej koniunktury i te technologie, które się sprawdzają i zostaną na stałe.

18 lutego 2021 r.

9.30-11.00

EEC GREEN

Energetyka na zakręcie – zielona transformacja. W jakim punkcie jest polska energetyka na drodze transformacji? Czy wyznaczone cele są na miarę naszych ambicji, możliwości, realiów? Zielony zwrot w strategiach i działaniach największych firm polskiej energetyki. Tempo przeobrażeń a stabilność systemu i bezpieczeństwo energetyczne. Taktyka bez strategii: fotowoltaika i generacja wiatrowa, ale także atom, gaz, wodór, biogaz wobec spadającej roli węgla.

9.30-11.00

EEC DIGITAL

Cyfrowa transformacja – szybciej, inaczej, mądrzej. Dziedziny, specjalizacje, branże, kraje/regiony, które w warunkach przyspieszenia cyfryzacyjnego wyrastają na nowych liderów lub umacniają swoją pozycję. Czy konkurencja w cyfryzacji pogłębi dysproporcje rozwojowe? „Sprawdzam" – pandemia weryfikuje ekonomiczną wartość technologii i modeli cyfrowego świata. Dojrzałość cyfrowa polskiego biznesu. Digitalizacja u liderów branż i w mniejszych firmach. Case study.

11.30-13.00

EEC GREEN

Czysta, żywa energia. Inwestycje w OZE. Bezpieczny dla systemu poziom inwestycji w OZE. Offshore i fotowoltaika – polskie specjalności? Jak zadbać o należytą polonizację inwestycji w offshore? Finansowanie inwestycji w źródła odnawialne na przełomie dwóch systemów (zielone certyfikaty i system aukcyjny). Co z barierami dla energetyki wiatrowej na lądzie? Prosumenci pod słońcem – warunki dalszego rozwoju rozproszonej fotowoltaiki.

11.30-13.00

EEC DIGITAL

Cyfrowa fabryka. Automatyzacja i robotyzacja na fali wznoszącej. Roboty w przemyśle: Azja, Niemcy, Polska – porównania, analizy, wnioski. Jak przyspieszyć robotyzację i automatyzację polskiej gospodarki? Ulga robotyzacyjna – mechanizm działania i spodziewane efekty; kto zyska? Przemysł w wersji online. Wirtualizacja procesów, produktów, projektów i realizacji.

13.30-15.00

EEC DIGITAL

Zdalne zarządzanie firmą. Różne aspekty zarządzania „na odległość": efektywność i koszty, praca zespołowa i kreatywność, elastyczność i stabilność. Digitalizacja obiegu dokumentów. Systemy zawsze online – migracja do chmury. Automatyzacja procesów biznesowych, czyli roboty do usług. Cyberbezpieczeństwo organizacji. Standardy pracy zdalnej, modele hybrydowe, optymalne rozwiązania.

Częścią EEC Trends będzie przyznanie wyróżnień WNP Awards – tym, którzy pełnią rolę pionierów – wskazują na polskim rynku tendencje, przecierają szlak, niekiedy idą pod prąd, inicjują innowacyjne działania. Tym, bez których śmiałości rozwój nie byłby możliwy.