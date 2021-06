Rusza sześć sklepów Netto w lokalizacjach po Tesco

Magda 2021-06-16 14:08:38

Na "moim" osiedlu otworzyli Netto kilka dni temu, w miejscu dawnego Tesco. Brak kas samoobsługowych (chociaż jednej) co przekłada się na dość spore kolejki do zazwyczaj jednej czynnej kasy, drożyzna na tle konkurencji (przynajmniej na moim lokalnym podwórku Netto nie ma startu do Kauflandu, Lidla czy Aldi) i kiepski wybór produktów - Tesco wydawało mi się ubogie ale odnoszę wrażenie, że w Netto jest jeszcze gorzej. Piękny i schludny wystrój sklepu to nie wszystko. Sukcesu w dłuższym okresie czasu nie wróżę. Kilka sensownych produktów marki własnej nie przekona mnie do tego by Netto stało się dla mnie sklepem pierwszego wyboru. Byłam na zakupach "u Dyńczyka" dwa-trzy razy i wiem, że nie warto tracić czas na stanie w kolejkach kiedy ww. konkurencja oferuje więcej za o wiele mniejsze pieniądze i jest równie blisko.