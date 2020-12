Ruszył 2. sklep Easy Auchan. Zakupy całodobowo, również w niedziele niehandlowe

fot. materiały prasowe

Przy ulicy Patriotów 317 w Warszawie ruszył drugi sklep w Polsce z logo Easy Auchan. Placówka jest zlokalizowana na stacji bp i jest otwarta całą dobę, również w niedziele niehandlowe.

Easy Auchan to pierwsze całodobowe sklepy Auchan w Polsce. Klienci znajdą w nich wszystko to, czego potrzebują na co dzień: od świeżego pieczywa na śniadanie po świeże owoce i warzywa.

Pierwszy sklep tej marki został otwarty 19 listopada br. na stacji bp Reduta w Warszawie.

Sklep powstał dokładnie w tej samej lokalizacji w której w lipcu 2017 zadebiutował szyld "Piotr i Paweł po drodze".

- Współpraca z bp to istotny moment rozwoju naszej sieci. Segment convenience to perspektywiczny kanał sprzedaży, w którym chcemy być obecni z naszą kompleksową ofertą. Auchan jest graczem wielokanałowym – funkcjonujemy jako hiper- i supermarkety, w formacie Moje Auchan – sklepów lokalnych-osiedlowych oraz Auchan Direct w kanale e-commerce. Równocześnie silny nacisk kładziemy na działania omnichannel – łączenie różnych kanałów zakupowych i doświadczeń klientów. Na bieżąco śledzimy trendy, skupiamy się na zmianach postaw konsumenckich. Podjęta z bp współpraca pozwala na dostosowanie naszych formatów sprzedaży tak, by skutecznie i z wyprzedzeniem reagować na potrzeby klientów - mówi ł przy okazji otwarcia pierwszej placówki Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan w Polsce.