Ruszył drugi dzień Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zobacz agendę

Dwudniowe spotkanie w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw to potężna dawka wiedzy, inspiracji i szansa na biznesowy networking z ekspertami z sektora spożywczego, handlu i HoReCa.

Zeszłoroczne forum zgromadziło 1800 zarejestrowanych uczestników, a nagrane debaty jeszcze na wiele miesięcy po wydarzeniu były źródłem wiedzy z wynikiem ponad 4 800 000 odtworzeń online.

Zapraszamy na XVI edycję Forum Rynku Spożywczego i Handlu - która trwa 6-7 listopada 2023.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 to:

⇨ Ponad setka ekspertów dzieląca się wiedzą i doświadczeniem

⇨ Kilkanaście sesji z tematami, którymi żyje polski handel i branża spożywcza

⇨ Grono ponad 60 partnerów – liderów rynku

⇨ Dwa dni spotkań, dyskusji i okazji do nawiązywania biznesowych relacji

⇨ Wieczorna gala i rozdanie branżowych nagród Food&Retail Awards oraz certyfikatów Dobry Produkt 2023

XVI edycja FRSiH odbywa się pod hasłem TrendsTalks, uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów. Zapraszamy na II dzień XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Nasi paneliści to starannie wybrane grono ekspertów i praktyków. Dbamy o to, by w dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele zarządów największych sieci handlowych, liderzy rynku spożywczego, zarządy firm produkujących żywność, przedstawiciele z szerokiego otoczenia biznesowego wspierającego polskie marki i konsumentów, wizjonerzy rynku gastronomii. Sprawdź, kogo możesz wysłuchać i spotkać podczas 16. edycji forum.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu - AGENDA DZIEŃ DRUGI

7 listopada 2023, godz. 9.30-11.00 | sala Balowa AB

#strategy trends Konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie

· Sprzedaż pod presją konsumenckich oczekiwań – realnych i nierealnych – jak szukać złotego środka?

· Preselekcja trendów: co dla wszystkich, co dla zetki, co dla silvera?

· Formaty idealne dla wygodnego klienta. Czy da się bliżej?

· Czy technologia sprawi, że klient będzie wiecznie zadowolony?

Rozmowa 1:1(10 min.)

Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Krzysztof Kośmider, Managing Director, Head of Retail & Fashion, Accenture

Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego, Makro Cash And Carry Polska SA

Piotr Rajewski, dyrektor handlowy Żabka Polska, Grupa Żabka

Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relationship Management, Kaufland Polska Markety

Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas

Moderacja: Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl



7 listopada 2023, godz. 9.30-11.00 | sala Balowa CDE

HORECATRENDS TALKS: Wszystkie twarze gastronomii

Prowadzenie:

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

Paulina Piwowarek, redaktor prowadząca, PortalSpozywczy.pl

Cykl rozmów

· Gastronomia w świecie biznesu (15 min)

Andrea Camastra, szef restauracji Nuta [Wojtek]

Donata Chruściel, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

· Biznes czy pasja? (20 min)

Hubert Czwarno, współwłaściciel restauracji PaTaThai

Łukasz Kadziewicz, siatkarz, biznesmen, restaurator, współwłaściciel restauracji PaTaThai

Donata Chruściel, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

· Luksus na talerzu w zasięgu ręki? (15 min)

Łukasz Smoliński, prezes zarządu, właściciel, DESEO

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

· Jakie koncepty podbijają polski rynek? (15 min)

Grzegorz Łapanowski, kucharz, aktywista i przedsiębiorca, dziennikarz kulinarny

Anna Wrona, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

· Zawsze na czasie. Jak tworzyć gastronomię na lata nie na sezon? (15 min)

Marcin Wachowicz, założyciel restauracji AïOLI, MOMU, Le Cabaret

Jakub Szymanek, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl

7 listopada 2023, godz. 11.30-12.45 | sala Balowa A

#green trends

Zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność, lokalność

· Handel w czasach nadkonsumpcji uczy się zamkniętego obiegu i ponownego wykorzystania

· Refilomaty, butelkomaty, półki z żywnością last minute

· Lokalna żywność: bliski dostawca, bliski transport, żywność z miasta, czyli farmy wertykalnej

· Opakowania na miarę handlu przyszłości – czyli odpowiedź na rozszerzoną odpowiedzialność producenta

· Zrównoważony handel dziś i jutro, czyli dokąd zmierzamy?

Prezentacja (15 min):

Proekologiczne zmiany w nawykach konsumentów. Studium przypadku firm TOMRA i Żabka

Konrad Robak, country manager, TOMRA Collection Polska

Marta Urbaniak, Head of Quality & Environmental Management, pełnomocnik ds. ISO, Żabka Polska

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Janusz Byliński, prezes zarządu, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA

Renata Juszkiewicz, prezes zarządu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Marta Kalinowska, Commercial Manager, Marine Stewardship Council

Robert Rękas, prezes zarządu, Lewiatan Holding SA, członek rady, Polska Izba Handlu

Krzysztof Wiński, dyrektor, PwC Polska

Sylwia Władyko, wiceprezes, dyrektor generalna, Grupa Chorten

Moderacja: Olimpia Wolf, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl

7 listopada 2023, godz. 11.30-12.45 | sala Balowa B | sesja tłumaczona PL/EN

#technology trends

Zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing

· Digitalizacja to nie tylko sprzedaż, czyli żywność zaprojektowana cyfrowo

· Placówka, platforma, e-sklep – czyli cały ten omnichannel

· Cyfrowe zakupy, realny produkt, cyfrowe płatności

· Sztuczna inteligencja rozpracowuje nasze dane – co na to prawo?

· Dostawa na już, czyli walka e-handlu z czasem

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Marek Garus, dyrektor ds. operacji i rozwoju e-commerce, Carrefour Polska

Anna Konarzewska, Retail Key Account Manager, CHEP

Jacek Palec, prezes, Frisco.pl

Marcin Rudzik, CEO, Lokalnyrolnik.pl

Patrycja Sass-Staniszewska, prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

Rafał Wróblewski, Business Executive Officer, Nestlé Waters

Moderacja: Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandu.pl

7 listopada 2023, godz. 11.30-12.45 | sala Balowa CDE

#consumer trends

Nowe marki, nowe strategie: premiumizacja oferty vs. dyskontowe ceny

· Czy to jest czas na innowacje i nowości?

· Najniższa i najwyższa półka dobrze sobie radzą. Co ze średniakami?

· Back to the Future: kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby

· Za te atuty możemy dopłacić: produkty proklimatyczne, prozdrowotne, zapewniające wyższy dobrostan zwierząt

· Konsument królem, cena królową – czyli dyskontowe marki rządzą

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Paweł Głowniak, dyrektor handlowy, Herbapol-Lublin SA

Carolina Halladin, Managing Director, MissTi

Sylwia Majewicz, prezes zarządu, Podlaskie Zakłady Zbożowe SA

Maciej Otrębski, Strategic Partnerships Manager, RoślinnieJemy

Krzysztof Trojanowski, dyrektor operacyjny, członek zarządu, Stokrotka Sp. z o.o.

Moderacja: Dawid Zmuda, redaktor, PropertyNews.pl

7 listopada 2023, godz. 13.30-14.45 | sala Balowa B | sesja tłumaczona PL/EN

Rynek pracy w branży spożywczej: zasoby, zarządzanie, modele zatrudniania i wynagradzania

· Spichlerz Europy potrzebuje rąk do pracy z kraju i zagranicy

· Pośrednictwo pracy; praca tymczasowa, rekrutacje stałe i outsourcing

· Robotyzacja produkcji a nowe kompetencje od pracowników

· Zarządzanie różnymi pokoleniami pracowników – różne oczekiwania płacowe i benefity

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Katarzyna Kosel, People & Culture Director, członek zarządu, MAKRO Cash and Carry Polska SA

Cezary Maciołek, prezes zarządu, Grupa Progres

Maryla Noste-Jeglińska, dyrektor HR, Grupa Kapitałowa IGLOTEX

Kamil Rabenda, prezes zarządu, Soligrano Sp. z o.o.

Sebastian Tołwiński, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, Upfield

Moderacja: Karolina Markowska, dziennikarka, PulsHR.pl, PortalSamorzadowy.pl, WNP.pl

7 listopada 2023, godz. 13.30-14.45 | sala Balowa CDE

HORECATRENDS TALKS 2: cykl rozmów z ekspertami z branży HoReCa

Prowadzenie:

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

Paulina Piwowarek, redaktor prowadząca, PortalSpozywczy.pl

Cykl rozmów

Rozmowa 1:1 (15 min.)

· Czego oczekują goście hoteli i dlaczego gościnność już nie wystarcza?

Paweł Chmielnicki, prezes zarządu, dyrektor generalny, Hotele SPA Dr Irena Eris

Katarzyna Gubała, dziennikarka, HorecaTrends.pl

Rozmowa 1:1 (10 min.)

· Dostawcy sprzętu odpowiadają na pytania: co, gdzie, za ile?

Joanna Sobczyk, prezes zarządu, Winterhalter Polska

Jakub Szymanek, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl

Rozmowa 1:1 (10 min)

· Rynek pracy w sektorze HoReCa. Wyzwania, zagrożenia, szanse trendy. Rynek pracy czy rynek pracownika. Jak budować lojalność?

Paweł Wika, dyrektor handlowy, Grupa Progres

Katarzyna Gubała, dziennikarka, HorecaTrends.pl

Rozmowa 1:1 (15 min)

Paweł Koperek, menedżer ds. klientów HoReCa, MAKRO Polska

Katarzyna Gubała, dziennikarka, HorecaTrends.pl

Rozmowa 1:1 (15 min.)

· Gastronomia to matematyka. Jak wyliczyć to co znajduje się na talerzu i trzymać ceny na wodzy?

Jarosław Uściński, szef kuchni i właściciel restauracji, Moonsfera

Anna Wrona, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

Rozmowa 1:1 (10 min.)

· Czy jeszcze można zarobić na deliverce?

Agata Polityło, General Manager, Wolt Polska

Anna Wrona, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

Forum Rynku Spożywczego i Handlu - TO JUŻ XVI EDYCJA

• STRATEGY TRENDS

kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby | czas na eksport polskich marek i wartości | nowe modele biznesowe | biznes pod ostrzałem regulacji | polsko-ukraińskie tematy nt. rolnictwa | odpowiedzialność społeczna i budowanie lepszej marki

• TECHNOLOGY TRENDS

żywność w czasach AI | dane i analityka – scyfryzowana fabryka w służbie efektywnej produkcji | zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing | sztuczna inteligencja na linii produkcyjnej | nowe technologie dla konsumentów

• GREEN TRENDS

zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność | fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie | novel food, białko owadzie, żywność roślinna | żywność dla zdrowia ludzkości i planety | zielone twarze gastronomii | zrównoważone łańcuchy dostaw



• CONSUMER TRENDS

preselekcja trendów: co dla zetki, co dla silvera? | apetyt na spożywcze zyski | sprzedawcy pozytywnych emocji | konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie, cyfrowe płatności | handel w czasach nadkonsumpcji: less is more | zakupy jutra

• HORECA TRENDS

gastronomia przyszłości | formaty dla klientów z apetytem | roboty w HoReCa | dark kitchen | restauracje vs. sklepy – walka o klientów | wszystkie twarze gastronomii: od gwiazdkowych restauracji, po sieciówki i food trucki | pracownicy – jaka przyszłość dla sektora gastro?