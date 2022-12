Od 1 grudnia, w ramach lidlowego kalendarza świątecznego, w aplikacji Lidl Plus codziennie będzie się pojawiał nowy kupon niespodzianka – ważny do końca dni. Procedura jest prosta i dobrze znana użytkownikom aplikacji: kupon wystarczy aktywować, znaleźć przeceniony produkt w sklepie i zeskanować przy kasie cyfrową kartę Lidl Plus. O kuponie obowiązującym danego dnia w ramach akcji „Świąteczne odliczanie z aplikacją Lidl Plus” będzie informował (tekturowy) Mikołaj, który stanie przed wejściem do każdego sklepu.

Ruszył kalendarz adwentowy Lidla. Codziennie inne promocje

Z dodatkowymi 24 kuponami zakupy staną się jeszcze łatwiejsze i… tańsze. Każdy użytkownik aplikacji będzie mógł skorzystać z wyjątkowej okazji, aby zaopatrzyć się w produkty na świąteczny stół, prezenty i nie tylko.