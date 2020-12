Ruszył park handlowy w Bytomiu. Stokrotka i Rossmann wśród najemców

Higasa Properties uruchomiła park handlowy w Bytomiu. Na powierzchni 1700 m2 działają supermarket Stokrotka, drogeria Rossmann oraz sklep Pepco. W budowie są już kolejne projekty, a zarząd spółki zapowiada dalsze realizacje obiektów handlowych.

Inwestycja w Bytomiu, realizowana wraz z deweloperem Trust Investment, zlokalizowana jest u zbiegu ulic Felińskiego i Stolarzowickiej, i została oddana do użytku w okresie świątecznych zakupów.

Spółka realizuje jednocześnie kolejne przedsięwzięcia. W mijającym roku rozpoczęły się inwestycje obiektów w Nowym Dworze Gdańskim, Baninie i Kolonii-Lesznowola, o łącznej powierzchni ponad 2700 m2. Udało się także doprowadzić do końca zeszłoroczne projekty: otwarcie obiektu w Legnicy, gdzie najemcą jest Biedronka. Udało się także sprzedać ten obiekt docelowemu nabywcy. Do końca doprowadzona została także sprzedaż parku handlowego w Opatowie a także lokali komercyjnych w Arenie Poznań. Pośredniczyliśmy także przy sprzedaży inwestycji w Warszawie, gdzie operatorami są między innymi Rossmann i Pepco. Jest to łącznie blisko ponad 3200 GLA – zaznacza Marcin Rudziński.

Założenia na przyszły rok zakładają realizację zrównoważonego plan rozwoju, tak by wzrost w 2021 roku był większy od roku poprzedniego.

- W przygotowaniach są dwie nowe inwestycje w woj. pomorskim typu retail park convenience. Ponadto, w roku 2021 będziemy realizować, wraz z nowym partnerem również większą inwestycję w woj. lubelskim, o powierzchni powyżej 3000 m2 – zapowiada Michał Ciapka.