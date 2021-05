Ruszyła Galeria Sekunda w Jędrzejowie. Lidl opertorem spożywczym

Ponad 13 tys. mkw. powierzchni handlowej, blisko 40 sklepów, parking na 300 aut, a także stacja paliw, stacja kontroli pojazdów i profesjonalna myjnia Karcher - to oferta Galerii Sekunda w Jędrzejowie. Obiekt, którego inwestorem jest spółka Quantum One został 13 maja 2021 oddany do użytku.

Wśród najemców Sekundy są: Lidl. Sinsay, CCC, Martes Sport, Pepco, Jysk, Empik, Action, TEDi, KiK, Media Expert, Smyk, Rossmann, Vision Express, Kakadu, Big Star, Kaes, Yes, Inmedio czy Diverse.

Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic Reymonta i Armii Krajowej. W Galerii Sekunda znajdzie zatrudnienie ponad 200 osób. Do budżetu miasta trafi około 1,2 mln rocznie z tytułu podatków od wynagrodzeń i podatku od nieruchomości.

Do galerii Sekunda pozyskaliśmy znane sieci, które otworzyły swoje pierwsze sklepy w Jędrzejowie m.in. sieć spożywcza Lidl, a także Jysk, Sinsay, Martes Sport, Kaes, sieć jubilerska Yes, Action, TEDi, Smyk, Vision Express, Kakadu, Big Star, Inmedio czy Empik. W Galerii przestrzeń znaleźli też lokalni przedsiębiorcy – mówi Ewa Ściubidło, wiceprezes Mallson Polska, firmy odpowiedzialnej za wynajem powierzchni.

Za koncepcję komercyjną centrum i wynajęcie obiektu w 100% odpowiadała spółka Mallson Polska, generalnym wykonawcą była jędrzejowska firma Tigma-Bud, a koncepcja architektoniczna powstała w pracownia projektowej „AKA” Andrzej Krawczyk z Kazimierzy Wielkiej.