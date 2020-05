Ruszyła ogólnopolska kampania WspieramLokalnie.pl

Wystartowała ogólnopolska kampania wsparcia lokalnych przedsiębiorców WspieramLokalnie.pl, której celem jest łagodzenie ekonomicznych skutków epidemii COVID-19. Program zainicjowany przez firmę Sellions patronatem objęło Ministerstwo Rozwoju, a w projekt zaangażowała się firma UPC, a także Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Epidemia koronawirusa oraz wprowadzone obostrzenia wpłynęły na wyhamowanie lub nawet zatrzymanie działalności gospodarczej wielu lokalnych przedsiębiorców. Istnieje jednak przestrzeń,

w której społeczna solidarność ma szansę uratować budowane od wielu lat lokalne biznesy i miejsca pracy. Tym, którzy nie mają możliwości uruchomienia swoich własnych serwisów internetowych,

z pomocą przychodzi serwis WspieramLokalnie.pl. Umożliwia on zakup voucheru i wsparcie lokalnych przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej w dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem. Voucher może być zrealizowany za 3-9 miesięcy, a zgromadzone przez aplikację środki są natychmiast przekazywane przedsiębiorcom.



W trudnym czasie epidemii COVID-19 czujemy się w obowiązku wykorzystać naszą wiedzę

i doświadczenie w obszarze aplikacji wspierających sprzedaż, by pomóc tym, którzy utracili płynność finansową. Projekt realizujemy pro bono, a jedynym kosztem jest 1% prowizji od ceny vouchera, naliczane przez dostawcę płatności on-line – mówi Wojciech Mikucki, Prezes Zarządu Sellions, którego firma na co dzień specjalizuje się w tworzeniu aplikacji sprzedażowych dla handlowców.



Sytuacja ekonomiczna spowodowana koronawirusem dotyka szczególnie drobnych przedsiębiorców, działających lokalnie. Wyzwanie jest wyjątkowe, wymaga więc wyjątkowych działań. Naszą misją w UPC jest wspieranie przedsiębiorców, dlatego też, w ramach naszego programu #dzialamyztroska, zdecydowaliśmy się dołączyć do inicjatywy „Wspieram Lokalnie”, która dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwoli każdemu z nas wesprzeć będących w potrzebie lokalnych przedsiębiorców, takich jak właściciele małych sklepów, punktów gastronomicznych czy salonów usługowych - mówi Ildiko Bodon, VP B2B w UPC.



To lokalni, mali przedsiębiorcy w pierwszej kolejności potrzebują naszej pomocy by przetrwać kryzys epidemiczny. Bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorców pozwoli nie tylko utrzymać się tym najmniejszym – często naszym ulubionym firmom – na rynku, ale również pozwoli nam, konsumentom na nie stracenie naszych ulubionych miejsc, lokali i korzystanie z ich usług również po pandemii – mówi Ewa Janus-Khouri, p.o. Dyrektora Biura Komunikacji Krajowej Izby Gospodarczej, Dyrektor Zarządzająca Centrum Kreatywności Targowa.





Sellions to jedna z czterech firm wyróżnionych w kategorii „narzędzia wspierające sprzedaż” w raporcie „ENTERPRISE TECH POLSKA”. Platforma mobilna Sellions rozszerza możliwości jakie mają korporacyjne systemy CRM o wygodne zarządzanie pracą handlowców. Łatwe do integracji narzędzie dostarcza szybkiej informacji zwrotnej na temat wyników, ułatwia raportowanie wizyt i usprawnia komunikację z klientami, min. w formie wideokonferencji on-line.