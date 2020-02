Rynek crowdfundingu w Polsce wrośnie w tym roku do 1,1 mld zł

Wartość rynku crowdfundingu wzrośnie w tym roku o połowę, uzyskując wartość blisko 1,1 miliarda złotych. Dwie na trzy transakcje rodacy zrealizują za pośrednictwem urządzeń mobilnych – ocenia zrzutka.pl.

Przypomnijmy, jedną ze zbiórek crowdfundingowych w segmencie FMCG jest trwająca obecnie zbiórka Tenczyńskiej Okovity, promowana na platformie Crowdway.pl. Jej cel to 4,18 mln zł. Tenczyńska Okovita to spółka Janusza Palikota, który z pieniędzy pozyskanych ze zbiórki chce rozwijać produkcję piw starzonych i staropolskiej gorzałki.

Jak polski rynek crowdfundingu wypada na tle rynków zagranicznych? Globalna wartość crowdfundingu w 2020 roku, zwiększy się do poziomu 8,5 miliarda dolarów (ok. 33 miliardy złotych), przy dynamice na poziomie 23%. Estymuje się jednak, że już w 2025 roku wartość finansowania społecznościowego wzrośnie do 28,77 miliarda dolarów (ok 110 miliardów złotych). Łączna liczba kampanii na świecie 2020 r. przekroczy liczbę 10 940 300, podczas gdy w 2019 roku było to 8 724 000. Średnia wartość finansowania jednej kampanii wyniesie w tym roku 780 dolarów (ok. 3 tysięcy złotych). Do największych globalnych platform zaliczane są m.in. Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe.