Ryszard Machoj dołącza do zarządu Lidl Polska

fot. Ryszard Machoj

Lidl Polska w związku z rozwojem projektu dotyczącego automatyzacji zamówień dla innych spółek narodowych poszerza skład zarządu. Aktualnie za obszar sprzedaży w zarządzie odpowiadają trzy osoby – do Macieja Tylkowskiego i Janusza Włodarczyka dołączył Ryszard Machoj.

Maciej Tylkowski – od 20 lat jest związany z Lidl Polska. Posiada wieloletnie doświadczenie w strukturach sprzedaży zarówno w Lidl Polska jak i w Lidl Niemcy (kierował zespołami odpowiedzialnymi za sklepy na terenie Saksonii i Turyngii) oraz na arenie międzynarodowej. Od czternastu lat członek zarządu Lidl Polska. Wprowadził i współtworzył wiele innowacyjnych projektów m. in. system automatycznych zamówień towaru oraz aplikację motywacyjną dla pracowników opartą na grywalizacji. Aktualnie jest liderem także w projekcie przekazywania doświadczeń związanych z automatyzacją zamówień dla innych spółek narodowych Lidla.

Janusz Włodarczyk – od 17 lat jest związany z Lidl Polska. Posiada wieloletnie doświadczenie w strukturach sprzedaży Lidl Polska, a także w strukturach międzynarodowych firmy. Od sześciu lat członek zarządu. Odpowiada za kierowanie sześcioma spółkami regionalnymi. Wdrożył wiele nowatorskich projektów m. in. związanych z organizacją sprzedaży oraz odpowiadał za wprowadzenie na polski rynek aplikacji Lidl Plus.

Ryszard Machoj – od 16 lat związany jest z Lidl Polska. Doświadczenie zdobywał w spółkach regionalnych firmy w Strykowie, Pruszczu Gdańskim oraz Jankowicach, a także w strukturach międzynarodowych firmy. W latach 2017-2020 obejmował stanowisko dyrektora ds. sprzedaży. Odpowiedzialny był za wprowadzenie wielu sprzedażowych projektów m. in „kupuje nie marnuje” – system przecen mający na celu niemarnowanie żywności czy wprowadzanie kas samoobsługowych.