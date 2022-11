Ryzykowna taktyka Aldi w Niemczech i USA. Przyjdzie też czas na Polskę?

Aldi Süd rozpoczął projekt pilotażowy sklepu internetowego ze świeżymi artykułami spożywczymi w USA.

Konkurencja w branży spożywczej w coraz większym stopniu przenosi się do sektora handlu online. W e-sklepach Rewe klienci mogą kupować artykuły spożywcze i artykuły gospodarstwa domowego za minimalną wartość zamówienia 50 euro, ale nawet po dziesięciu latach sieć nadal nie osiąga żadnych zysków ze swojego sklepu internetowego – ujawnia Handelsblatt.

Ogólnokrajowa sieć dostaw

Jeśli pilotaż się powiedzie, usługa dostawy świeżych artykułów spożywczych zamawianych online mają ruszyć w Niemczech w pierwszej połowie 2023 roku. W dłuższej perspektywie wszystkie oddziały mają być częścią ogólnokrajowej sieci dostaw.

Test w USA, gdzie Aldi ma 2,2 tys. sklepów w 38 stanach, wydaje się obiecujący – ocenia niemiecka sieć dyskontów.

- Teraz testujemy projekt na małej grupie konsumentów, a następnie chcemy stopniowo rozszerzać go na cały kraj - mówi cytowany przez Handelsblatt Scott Patton, szef działu zakupów.

Aldi traci pozycję w Niemczech

Aldi podejmuje ten krok pod rosnącą presją konkurencyjną ze strony Lidla. Udział Aldi w rynku niemieckim spadł z 11,5 proc. do 10,9 proc., podczas gdy udział Grupy Schwarz z markami Lidl i Kaufland zwiększył się z 16 proc. do 17 proc. Ponadto marże Aldi maleją, a Lidla rosną.

Lidl, w przeciwieństwie do Aldi, prowadzi już sklep internetowy. Na lidl.de nie ma klasycznego jedzenia. Oprócz wina, alkoholi i karmy dla zwierząt jest głównie moda, AGD i multimedia. Obroty z handlu online sięgają miliarda euro, mimo to Lidl nie odważył się jeszcze na sprzedaż świeżej żywności via internet – zwraca uwagę Handelsblatt.

Aldi Süd i Aldi Nord położyły ostatnio większy nacisk na unowocześnione oddziały i większy ich zasięg. Niemieckie media donoszą, że to zwiększone koszty osobowe są przyczyną skrócenia godzin otwarcia sklepów, a nie, jak oficjalnie mówiono, wysiłki na rzecz oszczędzania energii elektrycznej.