Rząd faworyzuje Eurocash, Dino i Żabkę? Posłanka KO chce wyjaśnień, ministerstwa odpowiadają

30 listopada posłanka napisała do ministra:

" Szanowny Panie Ministrze, dobrze, że handel korzysta z publicznego wsparcia finansowego, które otrzymuje w ramach walki z pandemią, jednak ministerstwo wydaje pieniądze podatników nieracjonalnie, faworyzując duże sieci spożywcze, kosztem innych. Dotychczas, w czasie trwania pandemii, ucierpiało wiele różnych działów gospodarki, ale najmniej sektor spożywczy. A to właśnie kilka dużych spółek, m.in. Eurocash, Żabka Polska, Dino, otrzymało pomoc, wielokrotnie przekraczającą dotacje dla innych operatorów spożywczych. W ciągu ostatnich 10 miesięcy 21 sieci handlowych otrzymało ponad 440 mln zł rządowego wsparcia. Tak wysokie dotacje dla branży handlowej są zasługą wsparcia udzielonego dwóm firmom. Eurocash otrzymał do końca października 236 mln zł, o 16 mln więcej niż w całym 2020 roku. Z kolei Żabce Polska udzielono 140 mln zł, tyle co w 2020 roku.

Trudno małym i średnim przedsiębiorcom z tej branży konkurować, mając tak duże sieci, które dodatkowo, tak hojnie, wspiera ministerstwo. A to przecież rządzący często powtarzają, że w czasie trwania pandemii nie można zapominać o tych mniejszych przedsiębiorcach, że trzeba wspierać i ratować także rodzinne firmy."

Posłanka pyta zetem: Jakimi kryteriami kierowało się ministerstwo, wspierając tak hojnie dział gospodarki – a szczególnie ww. sieci – który najmniej ucierpiał w wyniku pandemii? Czy w taki sam sposób ministerstwo będzie wspierało małe, rodzinne sklepy, które nie są korporacjami i nie posiadają działów prawnych zabiegających o takie dotacje?

Odnosząc się, do tych informacji Żabka Polska oraz Eurocash przesłały do redakcji komentarze:

„Informujemy, że w latach 2020 i 2021 Żabka Polska nie zwracała się o jakąkolwiek pomoc publiczną, nie otrzymała również żadnych środków publicznych w formie dotacji finansowej. Kwota wspomniana przez Panią Poseł w publikowanym na łamach portalu dlahandlu.pl artykule, ma charakter gwarancji zabezpieczających linie kredytowe, dotyczące relacji banków z Żabką, za które zapłaciliśmy zgodnie z obowiązującymi cenami rynkowymi. Były to gwarancje związane z faktoringiem w transakcjach z partnerami biznesowymi. Sugerowanie zatem, że Żabka Polska korzystała z pomocy o charakterze dotacji finansowej jest niezgodne ze stanem faktycznym i wprowadza opinię publiczną w błąd" - czytamy w oświadczeniu Żabka Polska.

"Kwota wskazana w tekście nie dotyczy przekazania środków pieniężnych na rzecz Eurocash S.A.. Jest to jedynie suma dodatkowych zabezpieczeń gwarancyjnych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dla lokalnych sklepów prowadzonych przez niezależnych przedsiębiorców, którzy są naszymi klientami – możliwość kupowania artykułów żywnościowych w hurtowniach w oparciu o kredyt kupiecki jest kluczowa do utrzymania konkurencyjności wobec wielkich sieci dyskontów" - wskazał Eurocash.

Co odpowiada ministerstwo?

Odpowiedź na interpelację przygotowała Olga Semeniuk. Pismo powstało przy współpracy Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Na początku wyjaśniono mechanizmy działania wsparcia publicznego oraz opisano poszczególne mechanizmy działania tarcz rządowych.

Pod koniec odpowiedzi podano szczegóły wsparcia udzielonego sieciom:

(...) Odnosząc się do danych liczbowych zawartych w interpelacji Pani Poseł, informuję że zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów EUROCASH S.A. uzyskało wsparcie w wysokości 336 mln zł (wartość nominalna), co odpowiada równoważnej kwocie dotacji (EDB) w wysokości 27,16 mln PLN, w przeliczeniu na euro 5,87 mln EUR. Ww. pomoc została udzielona na podstawie dwóch programów pomocowych:

- SA.56876(2020/N) – Polski program gwarancji publicznych na wsparcie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa w związku z art. 15zzzd ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 roku poz. 2095 z późn. zm.) – wartość nominalna (w mln) – 136,0, ekwiwalent dotacji brutto EDB PLN (w mln) – 7,17, ekwiwalent dotacji brutto

EDB EUR (w mln) – 1,57;

- SA.57452(2020/N) – Polskie środki antykryzysowe – COVID-19 – Gwarancje faktoringu w związku z art. 15zzzd ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz. 2095, z późn. zm.) - wartość nominalna (w mln) – 200, ekwiwalent dotacji brutto EDB PLN (w mln) – 19,99, ekwiwalent dotacji brutto EDB EUR (w mln) – 4,3.

Ponadto informuję, że ŻABKA POLSKA Sp. z o.o. uzyskała wsparcie w wysokości 140 mln zł (wartość nominalna) co stanowi EDB PLN 5,3 mln PLN w przeliczeniu 1,13 mln EUR natomiast DINO POLSKA S.A. uzyskało wsparcie w wysokości 19,33 mln zł (wartość nominalna) co stanowi EDB PLN 19,32 mln PLN, w przeliczeniu 4,18 mln EUR. i nie otrzymało pomocy „covidowej”, o której mowa w interpelacji. (...)"