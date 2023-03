Rząd Francji jednak "wkracza" do sklepów. Ma być jak najtaniej

Detaliści z branży spożywczej zgodzili się zaoferować kupującym „najniższe możliwe ceny” przez okres trzech miesięcy na wybrane produkty. To sieci same zdecydują o liście najtańszych towarów.

Rząd pomoże w negocjacjach umów sklepy - dostawcy?

Francuski minister wyjaśnił, że w czerwcu detaliści i urzędnicy rządowi ponownie ocenią sytuację i mogą poprosić dużych dostawców FMCG o renegocjacje cen z detalistami.

Roczna inflacja w lutym br. we Francji nieoczekiwanie wzrosła do 7,2%. W styczniu było to 7 %. Co napędza inflację? Głównie ceny żywności.

Francuski urząd statystyczny - INSEE - prognozuje, że inflacja cen żywności utrzyma się na poziomie 13% w pierwszej połowie roku.

Koszyk antyinflacyjny we Francji. Sieci próbują wyprzedzić działania rządu.

Koszyk antyinflacyjny to ostatnia próba rządu, by okazać wsparcie polityczne obywatelom o niższych dochodach.

W niedzielę Carrefour, największy w Europie detalista spożywczy, wyprzedził rządowe oświadczenie, mówiąc, że zaoferuje własny wybór 200 tanich produktów i że nie ma potrzeby narzucania przez rząd ujednoliconego koszyka.

Dyrektor generalny sieci, Alexandre Bompard, powiedział Le Journal du Dimanche, że 200 artykułów będzie oferowanych za mniej niż 2 euro od 15 marca, a cena zostanie zamrożona do 15 czerwca.

Mniejszy rywal Casino w poniedziałek powiedział, że zaoferuje swój wybór 500 tanich pozycji za mniej niż 1 € od 15 marca z cenami zamrożonymi na trzy miesiące.

Jednak szef sieci Leclerc powiedział mediom, że nie widzi potrzeby uczestniczenia w poniedziałkowym spotkaniu z ministrem Le Maire i nie czeka na rozmowy polityczne w celu obniżenia cen.

„Moim celem jest oferowanie najniższych cen na wszystkie produkty” – powiedział.

Jak wygląd sytuacja w Polsce?

Inflacja w Polsce w styczniu 2023 r. wyniosła 17,2 proc. rok do roku. Miesiąc do miesiąca ceny wzrosły aż o 2,4 proc.

Ile wyniesie inflacja w lutym? Na dane GUS musimy jeszcze poczekać.