Rząd tarczą walczy z inflacją, powrót obostrzeń przesądzony, duzi gracze przejmują

Wracają obostrzenia. W sklepach 1 osoba na 15 mkw.

Od początku grudnia planowane jest wprowadzenie nowych obostrzeń. Powracają limity osób w niektórych miejscach.Zapowiedziano również kontrolę ich przestrzegania m.in. w sklepach. Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia.

Pakiet alertowy przewiduje m.in., że wszystkie obiekty, które dotąd mogły być zapełnione w 70%, będą mogły być zapełnione w 50%. To dotyczy m.in. gastronomii, hoteli, instytucji kultury. Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach.

Siłownie, centra fitness i inne obiekty sportowe w których obecnie może przebywać jedna osoba na 10 mkw. - limit zostanie podniesiony do 1 osoby na 15 mkw. Ten sam limit obowiązuje w sklepach.

Rząd na walce z inflacją

W listopadzie ceny były aż o 7,7 proc. wyższe niż przed rokiem. Ich wzrost przyśpieszył z 6,8 proc. rok do roku. W porównaniu z październikiem ceny podniosły się o 1,0 proc. Jest to kolejny silny skok, miesiąc wcześniej wyniósł on 1,1 proc. Jakby tego było mało, inflacja rozpędza się także mocniej, niż zakładały to rynki finansowe – dynamika CPI wypadła powyżej szacunków już piąty miesiąc z rzędu.

Za podbicie inflacji niezmiennie odpowiadają przede wszystkim ceny paliw. W dobiegającym końca miesiącu stawki przy dystrybutorach były ponad jedną trzecią wyższe niż rok wcześniej. Wyraźnie drożeją też energia i żywność. W tym drugim przypadku nic nie zapowiada poprawy: można spodziewać się m.in., że zaczną rosnąć ceny mięsa, które przejmą pałeczkę w inflacyjnej sztafecie od obecnie pnących się do góry cen nabiału i tłuszczy.

Rząd wprowadza pakiet rozwiązań, które wesprą gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach. Obszar wsparcia będzie obejmował trzy najważniejsze pola: ceny paliw, energii oraz żywności.

Aby załagodzić skutki wyższych rachunków za prąd i rosnących cen żywności, rząd wprowadza dodatek osłonowy. W ten sposób zrekompensuje koszty VAT energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych: pieczywa, wędlin, mleka i produktów mlecznych (w tym serów i masła), mięsa i jaj – w formie dodatku, ze względu na unijny zakaz redukcji stawki VAT do 0 proc.



Kto może liczyć na wsparcie? O tym zadecyduje kryterium dochodowe gospodarstw domowych. Z dodatku będzie mogło skorzystać ok. 6,8 mln gospodarstw domowych.

Obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. Wypłata pieniędzy będzie odbywała się w dwóch ratach w 2022 r.

To nie jedyne działanie rządu. - Od 20 grudnia na pięć miesięcy wdrażamy obniżkę cen paliw. Po pierwsze wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Po drugie, od 1 styczna 2022 r. do 31 maja 2022 r., też na pięć miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej i także wdrożymy rozwiązania dotyczące opłaty emisyjnej - zapowiedział premier.

Nowi prezesi w Aldi Polska i Auchan Retail

Wojciech Łubieński, dotychczas pełniący obowiązki prezesa zarządu ALDI w Polsce, od dnia 1 stycznia 2022 roku, został powołany na prezesa spółki w Polsce.

Wojciech Łubieński został p.o. prezesa zarządu ALDI w Polsce w dniu 15 marca br., kiedy Oktawian Torchała, dotychczasowy CEO, został powołany do struktur centrali spółki ALDI w Essen.

- Do końca roku ALDI w Polsce będzie posiadał minimum 200 sklepów zlokalizowanych we wszystkich województwach, a w najbliższych latach chcemy zwiększać liczbę sklepów o minimum 60-70 rocznie. To, co czeka nas w kolejnych miesiącach, to otwarcie drugiego magazynu, który będzie obsługiwał nasze sklepy w północnej Polsce – powiedział Wojciech Łubieński.

Z kolei Yves Claude został mianowany prezesem i dyrektorem generalnym Auchan Retail.Zastąpił na stanowisku Edgarda Bonte.

Yves Claude przez 40 lat piastował kolejne stanowiska w Decathlon m.in. jako dyrektor finansowy, CEO, dyrektor ds. rozwoju międzynarodowego, dyrektor generalny Decathlon Francja oraz Decathlon Hiszpania.

Nowy koszyk cenowy dlahandlu.pl

W dobie wysokiej inflacji wielu konsumentów zwraca szczególną uwagę na ceny produktów. Z myślą o ich potrzebach odświeżyliśmy koszyk cenowy!

Koszyk cenowy to intuicyjna porównywarka, która pozwala szybko i łatwo sprawdzić ceny 50 najpopularniejszych produktów spożywczych i chemii domowej, dostępnych w sklepach stacjonarnych i internetowych, ułatwiając w ten sposób zarządzanie domowym budżetem.

O handlu i branży spożywczej na FRSiH

XIV Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbyło się w Warszawie w dniach 8-9 listopada przyniosło wiele okazji do rozmów, osobistych spotkań, ale także było miejscem stawiania diagnoz dotyczących przyszłości sektora spożywczego, handlu oraz e-commerce. Przedstawiamy wybór ciekawych wątków.

Właściciel Żabki przejmuje

Unilever znalazł nabywcę na swoje herbaciane marki, takie jak Lipton czy Pukka. Fundusz CVC Capital Partners przejmie ten biznes za 4,5 miliarda euro.

Oczekuje się, że transakcja zostanie zatwierdzona w drugiej połowie 2022 r.

CVC Capital Partners ogłosiło również zakończenie przejęcia Stock Spirits Group PLC. Stock Spirits zajmuje wiodącą pozycję na rynku napojów alkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej i posiada portfolio produktów zakorzenionych w lokalnym i regionalnym dziedzictwie. Obejmuje ona 70 marek z szerokiej gamy alkoholi.

Maspex bierze CEDC

Kolejna duża transakcja na rynku: Grupa Maspex - właściciel m.in. marek Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz - podpisała warunkową umowę z Roust Corporation na zakup jej spółki zależnej (CEDC), która prowadzi całą działalność grupy Roust w Polsce.

W wyniku planowanej transakcji Maspex stanie się liderem rynku wódki w Polsce i powiększy swoje portfolio o kolejne marki - Żubrówkę, Soplicę, Absolwent oraz Bols. Dzięki transakcji powstanie także największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł.

Żabka wchodzi z nowym formatem na stacje paliw

Żabka uruchomiła swój pierwszy, pilotażowy sklep na stacji paliw Rakieta, zlokalizowanej w miejscowości Krosno k. Mosiny (woj. wielkopolskie).

– Od kilku lat na czas wakacji stawiamy nad Bałtykiem sklepy sezonowe, w tym roku uruchomiliśmy pilotażowo mobilną Żabkę obecną na koncertach i targach. W kilku miastach funkcjonują już nasze bezobsługowe Żappka Store, które umożliwiają dokonanie zakupów nawet w kilka sekund bez kontaktu ze sprzedawcą. Uruchomienie pierwszej, pilotażowej Żabki na stacji benzynowej to kolejny krok w kierunku zapewnienia klientom komfortu zakupów, a franczyzobiorcom unikalnych lokalizacji, generujących dużą liczbę klientów i odpowiednie obroty– powiedział Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

Carrefour z nową strategią w e-commerce

W latach 2022-2026 Carrefour zwiększy swoje inwestycje w sektorze cyfrowym o około 50 proc. z budżetem w wysokości 3 mld euro. - Chcemy teraz przekształcić Carrefour z tradycyjnego detalisty posiadającego możliwości w zakresie e-commerce w cyfrową firmę handlu detalicznego – mówi Alexandre Bompard - prezes, dyrektor generalny Carrefour.

Strategia bazuje na podejściu „data-centric, digital first”. Carrefour dąży do potrojenia wskaźnika GMV (Gross Merchandise Value) swojej działalności e-commerce, który ma wynieść 10 mld euro w 2026 r. Grupa przewiduje również, że w 2026 roku cyfryzacja przyniesie dodatkowe 600 mln euro zysku z bieżącej działalności operacyjnej (ROI) w porównaniu z rokiem 2021.

Protest pracowników handlu i odpowiedź POHiD

4 listopada w Warszawie odbyła się demonstracja pracowników handlu. Pracownicy handlu domagali się przede wszystkim podwyżek oraz zwiększenia zatrudnienia w sklepach. Jak tłumaczą związkowcy, w marketach i dyskontach pracownicy są coraz bardziej przeciążeni, a pandemia jeszcze pogłębiła ten problem.

Kolejny postulat związku dotyczy niedziel wolnych od pracy w handlu. W ostatnich miesiącach kolejne sieci otworzyły swoje sklepy w niedziele, obchodząc ograniczenia zawarte w ustawie regulującej niedzielny handel. 19 października br. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację uszczelniającą ustawę. Jednak nowe przepisy wejdą w życie dopiero za trzy miesiące.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji odpowiedziała na ich zarzuty. Argumentowała m.in., że technologie zdejmują z pracowników część obowiązków, deficyt kadr wynika z sytuacji demograficznej, a żądanie pilnego zamknięcia sklepów w niedziele jest bezpodstawne, gdyż branża handlowa działa zgodnie z literą prawa. Zdaniem POHiD podwyżki płac w handlu mają charakter realny i wymierny. Wzrost pensji w handlu jest wyższy kwotowo i procentowo od wzrostu w sektorze finansów publicznych.

150 sklepów Tesco zmieniło szyld

150 dawnych sklepów Tesco zmieniło już barwy na Netto. W ciągu ostatnich dwóch tygodni do listy konwertowanych sklepów dołączyło kolejnych 16 placówek. Proces przekształcania sklepów Tesco na Netto znalazł się na półmetku.

Grupa SPAR zawiedziona wynikami w Polsce

SPAR Group opublikował wyniki za rok finansowy zakończony 30 września. Firma poinformowała, że ​​jej działalność w Irlandii i Szwajcarii osiągnęła dobre wyniki, jednak działalność w Polsce nie przyniosła oczekiwanej poprawy finansowej.

Obroty Grupy wzrosły o 2,9% do 127,9 miliarda ZAR (7,31 miliarda euro), co oznacza wzrost o 3,9% przy stałym kursie wymiany walut. W Polsce obroty ukształtowały się na poziomie 2 363.8 mld ZAR, czyli ok. 638,2 mln zł (2 133.4 mld ZAR w 2020 r.) Nasz kraj odpowiada 1.9 % obrotów Grupy.O polskim rynku napisano w następujący sposób: SPAR Polska „poczynił znaczne postępy” w tym okresie odnotowując wzrost obrotów o 16,2%, jednak poziom lojalności detalistów na południu kraju nie spełnił oczekiwań.

Sklepy Smyk też będą placówkami pocztowymi

Pointpack poinformował o podpisaniu umowy ze spółką Smyk. Sklepy będą działały jako agencyjne placówki pocztowe Pointpack.

Natomiast DPD Polska rozszerzyła sieć DPD Pickup o punkty nadań i odbiorów w sieci handlowej Dino. Konsumenci mogą nadać lub odebrać przesyłkę w ponad 1 700 marketach z tym szyldem.

