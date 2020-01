Rządy niskich cen wrócą do sklepów

Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Fot. PTWP

Gwałtowny wzrost cen żywności jest zagrożeniem dla rynku produktów wysokiej jakości, ekologicznych, tradycyjnych. Konsument przyciśnięty do ściany wysokimi cenami i zasobnością swojego portfela znowu będzie kierował się głównie ceną. To nie jest dobra wiadomość dla polskiej gospodarki żywnościowej, która stawia przede wszystkim na jakość – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Jakie czynniki mogą wpływać na wzrost cen produktów spożywczych w ciągu najbliższych 10 lat?

Moim zdaniem, na wzrost cen żywności na świecie będą wpływać przede wszystkim czynniki klimatyczne. Powodują one, że coraz większa część obszarów przestaje nadawać się do produkcji rolnej. Powtarzające się długotrwałe susze, gwałtowne zmiany temperatur, degradacja gleby to praktycznie gotowy przepis na wzrost cen żywności.

To pierwszy czynnik. Drugi to szerzące się zjawiska chorobowe, choćby takie jak ASF i ptasia grypa. Są one poważnym zagrożeniem dla produkcji żywności, wynikające między innymi z koniczności masowej produkcji żywności. Wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się w Chinach, gdzie walka z ASF i wybicie ogromnych stad trzody chlewnej spowodowały podwyżkę cen wieprzowiny na całym świecie. Kolejny, trzeci czynnik, to potężny wzrost populacji. Prognozy na najbliższe 50 lat mówią wprost o eksplozji demograficznej. Ona co prawda nie dokonuje się w Europie, tylko w Azji, Ameryce Południowej i Afryce, ale biorąc pod uwagę, że w znacznej części są to obszary zagrożone negatywnym wpływem klimatu na produkcję żywności, to wpływ tego zjawiska na ceny żywności na świecie będzie bardzo duży.

Czy te czynniki będą oddziaływać na rynek także w Europie?

Tak, ale tu dochodzą kolejne, np. związane z szybko rosnącymi kosztami produkcji, w tym ze wzrostem kosztów energii. Bez energii trudno mówić o produkcji i przetwórstwie żywności. Tymczasem koszty wytwarzanie energii są również powiązane ze zmianami klimatycznymi. W Polsce długotrwała susza, powodująca niskie poziomy rzek może doprowadzić do konieczności wyłączenia bloków energetycznych, gdyż są one chłodzone wodą. Dodatkowo wzrastają koszty związane z emisją dwutlenku węgla. Jedno z drugim się łączy.