Rzecznik MŚP: Brak działań osłonowych w sprawie prądu spowoduje wzrost cen żywności

Rzecznik MŚP w styczniu skierował do Premiera pismo dotyczące objęcia przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) działaniami osłonowymi, które zostały zastosowane w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu[1] wobec gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów zaopatrujących w paliwa gazowe lokale mieszkalne, a także wskazanej w Ustawie grupie odbiorców wrażliwych.

W odpowiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych z dnia 17 marca 2022 r. znalazło się stwierdzenie, że narzędzi wprowadzonych Ustawą i wykorzystanych w przypadku odbiorców indywidualnych oraz grupy tzw. odbiorców wrażliwych nie można zastosować wobec podmiotów prowadzących rynkową działalność gospodarczą z uwagi na przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE[2] oraz Traktatu o funkcjonowaniu UE[3], gdyż byłoby to działanie stanowiące niedozwoloną pomoc publiczną.

Przedstawiona w piśmie argumentacja jest niezrozumiała i niespójna, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby włączyć do grupy odbiorców wrażliwych sektor MŚP.

Oprócz lawinowego wzrostu ceny zakupu gazu, przedsiębiorców dotyka, w części już wprowadzona, a w części zapowiadana, kilkukrotna podwyżka cen energii elektrycznej. O ile gazu używa tylko część firm, to z prądu korzystają wszystkie. W przypadku handlu spożywczego koszt prądu w tej chwili to kilka procent marży. Podwyżki cen prądu o 300-400%, jakie są zapowiadane, zmuszą handel spożywczy do podniesienia cen artykułów pierwszej potrzeby, co zniweczy podjęte przez rząd działania osłonowe polegające na obniżce podatku VAT na artykuły spożywcze. Będą też znaczącym impulsem inflacyjnym dla całej gospodarki.

W dniu 23 sierpnia 2022 r. Polska Agencja Prasowa podała za agencją Reuters, że rząd grecki podjął decyzję o podwojeniu dopłat za energię dla odbiorców indywidualnych i małych i średnich przedsiębiorców, zwiększając kwotę na ten cel do 1,9 mld euro. Wsparcie ma pokrywać 89% wzrostu cen dla firm. Przykład Grecji pokazuje, że prawo europejskie nie stoi na przeszkodzie przyjęcia rozwiązań osłonowych dla sektora MŚP.

Panie Premierze do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (druk nr 2543). Bardzo proszę, aby rząd wprowadził na etapie prac sejmowych poprawki do tego projektu, których efektem będzie objęcie sektora MŚP ochroną przed wzrostem cen energii

w formie dopłat wzorem Grecji albo zamrożenie do końca 2023 r. cen na poziomie tych obowiązujących w pierwszym półroczu 2022 r.

Niższe ceny gazu nie dla MŚP

Uchwałą z dnia 20 stycznia 2022 r. Senat RP uwzględnił postulat Adama Abramowicza i wprowadził do procedowanej ustawy osłonowej poprawkę, zgodnie z którą przeznaczonym dla odbiorców indywidualnych wsparciem w zakresie cen gazu mieli zostać objęci także przedsiębiorcy z sektora MŚP. Zaproponowana przez Senatorów poprawka została odrzucona w toku dalszych prac w Sejmie RP.

Dla kogo dodatek osłonowy?

Niezależnie od powyższego Rzecznik MŚP opinią z 1 sierpnia br. zwrócił się do Kazimierza Kleiny, przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Marii Koc, przewodniczącej Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o uzupełnienie przepisów ustawy o dodatku węglowym rozwiązaniami przewidującymi kompleksowe wsparcie dla wszystkich podmiotów zagrożonych negatywnymi skutkami znacznego wzrostu kosztu dostaw ciepła, tj. zarówno odbiorców tych dostaw, jak i znajdujących się w trudnej sytuacji należących do sektora MŚP przedstawicieli branży ciepłowniczej.