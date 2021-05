Rzecznik MŚP z apelem do rządzących o szybsze zdjęcie obostrzeń w gospodarce

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego i Rady Medycznej o przyspieszenie zdejmowania obostrzeń w gospodarce.

W stanowisku skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz prof. Andrzeja Horbana, Przewodniczącego Rady Medycznej przy Premierze RP Abramowicz zwrócił się o ponowną analizę harmonogramu zdejmowania obostrzeń w gospodarce.

"Nie ma racjonalnego uzasadnienia, by branże ujęte w planie otwierania dopiero od 29 maja br. - takie jak salony fitness, baseny czy solaria - nie mogły być otwarte już od 15 maja br." - pisze w piśmie Rzecznik MŚP.

Podkreślił ponadto w apelu, że od momentu ogłoszenia rządowego harmonogramu odmrażania gospodarki - gdy tygodniowa średnia zachorowań wynosiła 8,3 tysięcy - sytuacja wyraźnie się normuje. Ze wskaźnikiem poniżej 15 zakażeń na 100 tys. mieszkańców spełniony jest już warunek, podawany wcześniej jako próg, który pozwoli na zniesienie nakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

Zdaniem Rzecznika MŚP z całą pewnością można stwierdzić, że żadnego negatywnego wpływu na liczbę zakażeń nie miały decyzje podjęte w 11 województwach o umożliwieniu stacjonarnego nauczania uczniom najmłodszych klas szkół podstawowych oraz otwarciu salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

"Proszę o analizę bieżącej sytuacji epidemicznej, dostosowania do niej harmonogramu uchylania obostrzeń i uwzględnienia w nim branż nadal objętych lockdownem" - apeluje Rzecznik MŚP.

"Jako rzecznik całego środowiska MŚP w kraju zapewniam Pana Premiera, iż nasi przedsiębiorcy są gotowi do pracy w reżimie protokołów sanitarnych ustalonych przez GIS. Nie ma natomiast racjonalnego uzasadnienia, by branże ujęte w planie otwierania dopiero od 29 maja - takie jak salony fitness, baseny czy solaria - nie mogły być otwarte już od 15 maja br." - napisał w liście Abramowicz.

W jego ocenie istnieją też przedsiębiorstwa, które nie zostały dotychczas wymienione w rządowym harmonogramie np. przedstawiciele branży targowej czy firmy prowadzące miejsca zabaw dla dzieci, a także dyskoteki i kluby nocne.

Rzecznik MŚP apeluje, by do 15 maja te branże otrzymały informacje o terminie swojego ponownego otwarcia, by - w możliwie jak najszybszym terminie - po zaktualizowaniu wytycznych sanitarnych, wrócić do prowadzenia działalności.

"W przypadku zaś branż, planowanych do otwarcia od 15 maja - należy znieść wymóg świadczenia usług na świeżym powietrzu. Wielu restauratorów nie jest bowiem w stanie obsługiwać klientów na zewnątrz z powodu braku ogródków, fikcją jest z kolei możliwość wystawiania spektakli na powietrzu, gdy zdecydowana większość teatrów czy kin nie posiada stosownej infrastruktury" - podsumował Abramowicz w liście.