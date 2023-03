Sąd: Można handlować w niedziele. Pod jednym warunkiem

Zakaz handlu w niedziele - kogo nie dotyczy

- Wyjątki wprowadzone do ustawy pozwalają przedsiębiorcom na prowadzenie handlu także w niedziele, jeśli w placówce handlowej prowadzona jest jedna z wymienionych w ustawi działalności. W ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele nie mówi się wprost o tym, że wyjątki dotyczą także wypożyczalni sprzętu sportowego lub wypożyczalni książek. Jednak według opinii prawnej przygotowanej przez naszą kancelarię w październiku 2021 r., jednym z takich wyjątków jest także wyjątek dotyczący działalności wypożyczalni sprzętu sportowego. Orzeczeniem z 24 lutego 2023 r., Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, II Wydział Karny nie tylko nie zakwestionował naszej opinii prawnej ale i potwierdził, że interpretacja taka jest prawidłowa - wskazuje Dawid Suszyński, właściciel kancelarii adwokackiej w Gdańsku, prowadzący bloga "Adwokat Gdańsk".

Sąd: wypożyczalnia sprzętu sportowego nie musi być działalnością przeważającą

W sprawie klienta gdańskiej kancelarii, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze potwierdził, że część z wyłączeń spod zakazu handlu przewidzianych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta nadal nie zawiera żadnych dodatkowych kryteriów, czy warunków ich zastosowania. Dotyczy to między innymi wyjątku przewidzianego dla podmiotów prowadzących wypożyczalnie sprzętu sportowego, czy wypożyczalnie książek. Dało to podstawę do prowadzenia sprzedaży w sklepach będących jednocześnie wypożyczalniami.

Zakaz handlu w niedziele 2023

- Jak czytamy w orzeczeniu Sadu Rejonowego w Jeleniej Górze z 24 lutego 2023 r., w szczególności, ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie zastrzeżenia, iż prowadzona działalność ma być działalnością przeważającą, o czym mowa w innych punktach przepisu. Reasumując, działalność obwinionego klienta naszej kancelarii nie naruszała zatem przepisów zakazu handlu w niedziele i święta w placówkach handlowych. Powyższe ustalenie skutkowało koniecznością umorzenia postępowania w sprawie o zarzucane obwinionemu wykroczenie. Zgodnie z art. 5 § 1 pkt 2 k.p.o.w. bowiem czyn obwinionej nie zawiera znamion czynu zabronionego - tłumaczy Dawid Suszyński.