Selgros startuje z mniejszym formatem i kampanią reklamową

fot. kampania reklamowa Selgros, materiały prasowe

Selgros Cash & Carry reklamuje się szerokim i świeżym asortyment oraz dostępnością dla klientów. Sieć hurtowni sięga też po nowe formaty, czego przykładem jest hala w Siedlcach, która na mniejszej powierzchni zostanie otwarta już pod koniec marca.

Kampania ruszyła 16 lutego br. Rozpoczyna on kolejny sezon kampanii, która ma na celu dotarcie do klientów indywidualnych i profesjonalnych, zachęcając ich do dokonywania zakupów.

Tegoroczna edycja kampanii zakłada realizację 4 spotów o długości 30 i 15 sekund. Ich emisja zaplanowana jest na cały rok, obejmując telewizję oraz internet. W filmach występować będą klienci oraz pracownicy Selgros.

Za realizację kampanii odpowiada Agencja Life on Mars oraz dom produkcyjny Ed Commercials. Filmy reżyserowane są przez Bartosza Prokopowicza.