Selgros uruchomił małą halę w Siedlcach. Chce przyciągnąć także klientów detalicznych

fot. hala Selgros

Halę Selgros Cash & Carry o pow. 4 tys. mkw. w Siedlcach Białki otwarto przy ul. Łukowskiej 111. Oferta skierowana jest do szerokiego kręgu: od detalisty, przez sklepy i mniejsze hurtownie, po gastronomię, catering i hotelarzy.

- Jesteśmy przekonani, że otwarciem hali 26 marca br. zdecydowanie zwiększamy bezpieczeństwo i pewność zakupów w Siedlcach. Klienci mogą jednorazowo dokonać dużo większych zakupów niż w innych placówkach, ograniczając w ten sposób konieczność częstego wychodzenia z domu. Liczba lientów w hali Selgros Cash & Carry na metr kwadratowy jest zdecydowanie mniejsza, niż w typowych placówkach detalicznych – mówi Cezary Furmanowicz, dyrektor marketingu Selgros Cash & Carry.

W sklepie:

• Wyznaczono bezpieczne strefy dla Klientów oczekujących na wózek zakupowy. Jeżeli parking się zapełni, jeszcze przed wjazdem na teren przyległy hali, klienci są o tym fakcie informowani;

• Wszystkie wózki są dezynfekowane po każdym użyciu. Jednocześnie ograniczono liczbę wózków zakupowych o połowę, ponadto z jednym wózkiem będą mogły wejść do sklepu tylko 2 osoby;

• Każdy klient przed wejściem do sklepu proszony jest o zdezynfekowanie rąk i na życzenie otrzymuje jednorazowe rękawiczki;

• Na działach Owoce-Warzywa oraz Pieczywo Klienci są informowani o konieczności stosowania rękawiczek jednorazowych przy wybieraniu i ważeniu produktów;

• Przy kasie może znajdować się tylko jeden klient. Kasjerki i Klienci są oddzieleni specjalną szybą w celu zachowania bezpiecznej odległości. Pracownicy kas wyposażeni są w rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji oraz będą mogli używać plastikowych osłon twarzy przeznaczonych do ochrony błon śluzowych oczu, ust i nosa – tzw. przyłbic ochronnych.

W hali Selgros w Siedlcach zatrudniono ponad 200 osób. W placówce wykorzystano ciepło odpadowe wytwarzane przez systemy chłodnicze będzie ponownie wykorzystywane m.in. na potrzeby ogrzewania sklepu i podgrzania ciepłej wody. Budynek oraz tereny przylegające zostały wyposażone w energooszczędne i trwałe oświetlenie LED.

Aby robić zakupy w sklepie należy wpełnić formularz rejestracyjny na stronie www.selgros.pl lub przez aplikację. Kartę klienta umożliwiającą zakupy można otrzymać od ręki w sklepie.