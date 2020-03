Sescom: Spodziewamy się spadku zleceń obsługi technicznej obiektów handlowych

Decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy Sescom przeznacza cały jednostkowy zysk netto w kwocie 4,77 mln zł na kapitał zapasowy. Decyzja właścicieli Sescom ma na celu przeciwdziałanie możliwym skutkom kryzysu gospodarczego spowodowanego przez epidemię koronawirusa.



Sescom realizuje usługi Facility Management dla sieci handlowych i usługowych w 25 krajach Europy. W lutym tego roku zarząd gdańskiej spółki zarekomendował przekazanie prawie 30% ubiegłorocznego zysku netto akcjonariuszom emitenta. Plany zostały zaktualizowane w odpowiedzi na dynamicznie rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa. Walne zgromadzenie zadecydowało o przeniesieniu zysku netto na kapitał zapasowy.

- Koronawirus dotyka w sposób szczególny naszych klientów z segmentu HoReCa i fashion. Wprowadzone przez lokalne władze ograniczenia handlu przyczyniają się do niwelowania skutków epidemii, ale również utrudniają lub uniemożliwiają funkcjonowanie niektórych sklepów. Spodziewam się, że ograniczenie działalności sektora handlowego wpłynie na spadek wolumenu realizowanych przez nas zleceń utrzymania technicznego obiektów. Zaniechanie wypłaty dywidendy w najbliższych miesiącach jest decyzją zabezpieczającą płynność Sescom w czasie niestabilności światowej gospodarki. Nie rezygnujemy jednak z umożliwienia podziału zysku. Walne zgromadzenie upoważniło zarząd do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w przypadku utrzymania dobrej kondycji finansowej spółki - mówi Sławomir Halbryt, prezes spółki.

Gdańska spółka identyfikuje pierwsze utrudnienia w prowadzeniu działalności na rynku Facility Management w Europie.

- Odczuwamy ograniczenia w funkcjonowaniu na rynku czeskim i słowackim wynikające z zamknięcia granic oraz nowych regulacji dotyczących działalności galerii handlowych. Tymczasowo, w porozumieniu z klientami, wstrzymaliśmy prace na najciężej dotkniętych epidemią rynkach europejskich - we Włoszech i Hiszpanii. W pozostałych krajach, w tym na kluczowym rynku zagranicznym, czyli w Niemczech, prace są realizowane standardowo.

Sescom od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi Facility Management dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek – od planowania inwestycji, projektowania, prac adaptacyjnych i remontowych, przez utrzymanie techniczne oraz optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę. W minionym roku obrotowym Grupa Sescom zrealizowała zlecenia dla ponad 300 klientów z 28 krajów Europy.