Sfinks będzie sprzedawał dania gotowe w sieciach Eurocashu

Sfinks Polska szuka nowych źródeł przychodu, fot. mat. pras.

Sfinks Polska, właściciel sieci gastronomicznych Sphinx, Chłopskie Jadło i Piwiarnia, w trzecim kwartale 2020 r. systematycznie odbudowywał sprzedaż po wiosennym lockdown, dzięki czemu w lipcu przychody porównywalnej sieci restauracji były niższe od tych sprzed roku o 24 proc., w sierpniu o 21 proc., a we wrześniu o 17 proc.

Wynik EBTDA na koniec września 2020 r. wyniósł, po oczyszczeniu z wpływu MSSF16, -5 mln zł wobec 4 mln zł w 2019 r. Drugie tegoroczne zamknięcie branży gastronomicznej, które nastąpiło 24 października, ponownie spowodowało załamanie obrotów, skutkując utratą 47% przychodów w tym jednym miesiącu. Mimo trudnych warunków spółka realizuje plan, który ma doprowadzić do ustabilizowania sytuacji. Sfinks kontynuuje rozwój sprzedaży w dostawie i na wynos. Przygotowuje się też do uruchomienia nowych źródeł przychodów: sprzedaży dań gotowych w ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych we współpracy z Eurocash oraz oferty cateringowej. Spółka szuka też szans na poprawę sytuacji korzystając z przepisów w ramach rządowych tarcz antykryzysowych dla przedsiębiorców.



- Lockdown kosztował nas bardzo dużo: EBITDA w okresie wiosennego zamknięcia była ujemna i wynosiła -3,8 mln zł, a po dziewięciu miesiącach roku wynik ten, oczyszczony z wpływu MSSF, pokazuje poziom niższy o 70%. To przekłada się na 11 mln zł utraconej gotówki z sieci w ujęciu rok do roku, a o wiele więcej przy założeniu kontynuacji choćby połowy trendu z pierwszych dwóch miesięcy – mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Po trzecim kwartale 2020 r. Grupa Sfinks Polska odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 68,77 mln zł, wobec 127,27 mln zł, co było głównie skutkiem pandemii i zamknięcia lokali gastronomicznych. W efekcie skonsolidowany wynik netto wyniósł -31,98 mln zł wobec -13,38 mln zł rok wcześniej, przy przeliczeniu danych za 2019 r. z uwzględnieniem zmienionej polityki rachunkowości. Skonsolidowany wynik EBITDA (z MSSF16) wyniósł 13,5 mln zł na koniec trzeciego kwartału 2020 r. wobec 27,3 mln zł w analogicznym okresie roku 2019, natomiast po oczyszczeniu z MSSF16 odpowiednio: -4,7 mln zł i 4,0 mln zł.



W okresie trzech kwartałów spółka łącznie otworzyła sześć nowych restauracji, w tym trzy lokale Sphinx oraz trzy Fabryki Pizzy. Po trzecim kwartale jednakże wszystkie uruchomione przez Sfinksa Fabryki przeszły pod zarząd spółki założycieli sieci tej marki. Było to efektem podpisania pod koniec września br. nowej umowy inwestycyjnej, odsuwającej w czasie tę inwestycję i zmieniającej sposób zakupu marki oraz całej sieci przez Sfinksa. Obecnie giełdowa spółka ma opcję nabycia udziałów spółki Fabryka Pizzy do 31 stycznia 2022 r.

Z uwagi na trudną sytuację płynnościową, zarząd podjął decyzję o otwarciu uproszczonego postępowanie restrukturyzacyjnego.



- Korzystamy z tego narzędzia, bo chcemy ustabilizować sytuację w spółce. Mamy do tego solidne podstawy biznesowe, ale potrzebujemy czasu i wsparcia adekwatnego do problemów, jakie na nas spadły, zwłaszcza w sytuacji drugiego lockdownu. Dlatego też w ramach innych przepisów pomocowych złożyliśmy wniosek o wsparcie dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji w ramach programu „Polityka Nowej Szansy”, prowadzonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Jest to program niskooprocentowanej pożyczki, która ma pomóc zapełnić lukę przychodową i w efekcie wesprzeć firmę w stawaniu na nogi. Wierzę, że dostępne narzędzia pomocowe, obiecane przez rząd doraźne wsparcie, praca nad nowymi szansami sprzedażowymi oraz mocne fundamenty operacyjne Sfinksa, pozwolą spółce wyjść na prostą i wrócić do pierwotnych korzystnych trendów – komentuje Sylwester Cacek.



Sfinks Polska zarządza 133 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski.