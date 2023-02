Shakeomat Biedronki - nowa opcja na rabaty i oszczędności przy sklepowej kasie

Do soboty sieć przygotowała dodatkowe specjalne oferty dla klientów. Wszystko po to, by konsekwentna polityka Biedronki oparta na oszczędnościach dla klientów pomogła klientom w miesiącach wysokiej presji inflacyjnej w Polsce.

Dzięki Shakeomatowi oraz ofertom Just For You każdego tygodnia sieć Biedronka oferowała klientom produkty tańsze o około 91 mln zł w porównaniu z cenami regularnymi. Od dwóch tygodni skala promocji wzrosła do ponad 107 mln zł w każdym tygodniu, po wprowadzeniu drugiego Shakeomatu. W portfelach klientów sieci korzystających z aplikacji, każdego miesiąca może pozostać niemal 430 mln zł, każdego roku z kolei aż ponad 5,1 mld zł. Klienci korzystający z karty Moja Biedronka (aktualnie jest ich w Polsce ponad 16 mln) każdego roku wydają o ponad 7 mld zł mniej niż bez stosowania promocji lojalnościowych - przekonuje sieć

Dodatkowe promocje w Biedronce

Od czwartku, 23 lutego, do soboty 25 lutego, wszyscy klienci Biedronki będą mogli skorzystać z promocji bez konieczności losowania produktów z Shakeomatu. W promocji znajdują się między innymi ser zółty królewski Sierpc w cenie 3,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 sztuk lub woda źródlana Żywiec Zdrój w cenie 1,79 zł za butelkę przy zakupie sześciopaku. W atrakcyjnej cenie z kartą Moja Biedronka dostępny jest również filet z piersi kurczaka Kraina Mięs w cenie 15,99 zł za kilogram. Limit dzienny wynosi 3 kg.