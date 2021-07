Sieć Dm-drogerie markt uruchomiła serwis rekrutacyjny do polskiego oddziału

Nowa sieć rekrutuje na polskim rynku, fot. materiały DM-DrogerieMarkt

Lada moment na polskim rynku zadebiutuje niemiecka sieć drogerii DM-DrogerieMarkt. Firma uruchomiła już specjalną stronę dedykowaną rekrutacji.

Pod adresem dm-jobs.pl ruszyła strona internetowa, która umożliwiła sieci rekrutację po polskiego oddziału sieci. Obecnie sieć poszukuje pracowników na nastepujące stanowiska: Koordynator Biura z językiem niemieckim, Koordynator ds. Logistyki, Manager Regionalny oraz Kierownik sklepu.

Firma nie podaje jeszcze gdzie wystartuje pierwszy sklep.

- dm-drogerie markt to jedna z wiodących sieci drogeryjnych w Europie. Od 1973 z sukcesem

działamy na rynku, zapewniając atrakcyjny asortyment produktów, przyjemną atmosferę podczas

zakupów oraz fachowe doradztwo ze strony naszych pracowników. Za słowem „my” stoi ponad 62

500 osób w 13 krajach europejskich. Wszystkich nas łączy szczególna kultura pracy, oparta na

wzajemnym szacunku, otwartości i zaufaniu, a także radość ze współpracy i wymiany

doświadczeń. Teraz chcemy zagościć także w Polsce, inspirując naszych klientów bogatą gamą

produktów i usług. Chcesz wybrać się z nami w tę ekscytującą podróż? Kształtuj z nami

przyszłość marki dm w Polsce! - zachęca firma w swoim serwisie.

- W dm jesteśmy przekonani, iż gospodarka jest dla człowieka, a nie odwrotnie. Dlatego też motorem naszego przedsiębiorstwa jest działanie w interesie człowieka, a nie poprzestawanie na sprzedaży pasty do zębów i szminki. I to się czuje. Co dzień. Bez różnicy, czy jest się klientem, czy pracownikiem. Bez znaczenia, czy w sklepie dm, centrach dystrybucyjnych, naszej spółce zależnej IT dmTECH czy w centrali - dodaje firma.

Drogeria dm to sieć sklepów oferująca kosmetyki, środki do pielęgnacji włosów i ciała, artykuły medyczne, artykuły gospodarstwa domowego i żywność.