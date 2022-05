Sieć Organic Farma Zdrowia: mniej sklepów, gorsze wyniki

I kwartał 2022 zakończył się dla Organic Farma Zdrowia sprzedażą 13,2 mln zł, co oznacza spadek o 0,4 proc. r/r na bazie LfL. Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 26,3 mln w stosunku do 26,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 2,3 proc.