Sieci handlowe podnoszą wynagrodzenia, by zatrzymać pracowników

Wzrost płacy minimalnej a wynagrodzenia w handlu

- Informacja o wysokości wzrostu płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę spowodowała zaniepokojenie wśród pracodawców. Wynika to między innymi z tego, że to kolejna podwyżka z którą firmy będą musiały zmierzyć się w przyszłym roku. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że wiele organizacji musi skonfrontować swoją ofertę pracy z lokalnym niskim poziomem bezrobocia, które szczególnie wpływa na osoby pracujące w branży handlowej - wyjaśnia Bogdan Grabczyk.

Handel podnosi płace, by zatrzymać pracowników

Jak zaznacza ekspert, od lat można zaobserwować wysoką wrażliwość pracowników tego sektora na występujące lokalnie różnice w wynagrodzeniach. - Pracodawcy, chcąc uniknąć odpływu doświadczonych pracowników, już teraz rozpoczęli proces podnoszenia wynagrodzeń. Działania te mają na celu wyprzedzenie konkurencji, a firmy pytane o powody takich decyzji podkreślają, że dzięki mediom społecznościowym oraz coraz bardziej zyskującym na popularności ofertom z określoną stawką płacową, pracownicy doskonale orientują się w poziomach wynagrodzeń lokalnie - wyjaśnia nasz rozmówca.

Podwyżka zależy od stanowiska i specjalizacji

- Jeżeli chodzi o podwyżkę wynagrodzeń, to różni się ona w zależności od stanowiska i specjalizacji danej osoby, jednak oscyluje wokół procentowego wzrostu płacy minimalnej. W praktyce oznacza to, że jeżeli będzie ono wyższe o 15 procent, to mniej więcej tyle samo wzrosną również wynagrodzenia pracowników. Warto jednak dodać, że w przypadku rynku o bardzo niskim poziomie bezrobocia, podwyżka ta może być większa - podkreśla ekspert Manpower.

Benefity pozapłacowe straciły na znaczeniu

Realnie wyższe koszty życia oraz szybko rosnąca inflacja doprowadziły do tego, że benefity pozapłacowe straciły nieco na znaczeniu w procesie podejmowania decyzji dotyczących zmiany pracodawcy w branży handlu.

- Można stwierdzić, że aktualnie to wysokość wynagrodzenia jest kluczowym czynnikiem wpływającym na chęć kandydata do rozpoczęcia współpracy. Drugim, bardzo ważnym aspektem jest lokalizacja – na znaczeniu zyskały więc organizacje, które oferują pracę w wielu punktach czy lokalizacjach - podsumowuje Bogdan Grabczyk.