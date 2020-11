Sieci handlowe przygotowują bonusy dla pracowników na święta

Tesco już w październiku rozpoczęło wypłaty świadczeń - zatrudnieni mogą otrzymać maksymalnie 1050 zł. Lidl i Kaufland rozdadzą pracownikom bony świąteczne w wysokości nawet 700 zł na osobę. Z kolei Biedronka przygotowała paczki dla dzieci i karty przedpłacone na zakupy dla osób zatrudnionych. Tak sieci szykują się na święta - czytamy w serwisie bankier.pl.

W obliczu nowej sytuacji na świecie związanej z pandemią COVID-19 pracownicy marketów Tesco otrzymają świadczenia w postaci bonów świątecznych, które będą "zdecydowanie wyższe niż w latach ubiegłych i wyniosą do 1050 zł. Kilka tysięcy pracowników skorzysta z najwyżej wartości bonów", podkreśla Tesco. Niezależnie od tego, w tygodniach poprzedzających święta, pracownicy będą mogli skorzystać ze specjalnych akcji, podczas których otrzymają dodatkową zniżkę 10 proc., co łącznie ze standardową pracowniczą zniżką 10 proc. da im aż 20 proc. upustu na zakupy w Tesco. Ponadto jak co roku, pracownicy otrzymają paczki ze słodyczami i upominkami.

Kaufland i Lidl Polska przygotowały tradycyjne bony świąteczne zasilone dodatkową kwotą. Jest to forma podziękowania za wytężoną pracę w trakcie pełnego wyzwań roku. W ręce ponad 39 tys. pracowników trafią bony w kwocie do 700 zł. Dół formularza

Dodatkowo pracownicy marketów Kaufland otrzymają "świąteczną paczkę z artykułami spożywczymi bez względu na to, czy posiada dzieci, czy też nie" - mówi Bankier.pl Karina Galli z biura prasowego Kaufland.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pracownicy sieci Biedronka i ich dzieci, jak co roku, otrzymają pakiet świadczeń socjalnych, m.in. paczki świąteczne oraz doładowanie kart przedpłaconych. Kwota ich zasilenia zależy od wysokości dochodów. W tym roku sieć sklepów Biedronka przygotowała 144 tys. paczek świątecznych dla dzieci pracowników.

Z kolei franczyzobiorcy sieci Żabka samodzielnie decydują o premiach dla zatrudnionych przez siebie osób. W ich gestii znajduje się m.in. kwestia ewentualnych premii czy prezentów świątecznych dla pracowników sklepów.