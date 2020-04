Sieci handlowe ruszają z odsieczą producentom owoców i warzyw

Obostrzenia związane z wybuchem pandemii koronawirusa we Francji wpływają również na rolników i hodowców: dystrybutorzy obiecali wspierać sprzedaż lokalnych produktów świeżych.

Targowiska we Francji muszą się teraz zamknąć, co jest dodatkowym ciosem dla przemysłu rolnego, który już wcześniej poważnie ucierpiał w następstwie zamknięcia restauracji i części sklepów. Konsumenci coraz częściej sięgają po produkty o długim terminie przydatności do spożycia oraz mrożonki, a pozostawiają świeże produkty na półkach.

Interfel, organizacja francuskich producentów owoców i warzyw, poinformowała o 40 proc. spadku sprzedaży na rynkach hurtowych. Lidl podał, że sprzedaż owoców i warzyw zalała o 20–30% od wprowadzenia ograniczeń, stanęła także sprzedaż kwiatów i roślin.

Dlatego większość dystrybutorów obiecuje zwrócić szczególną uwagę na produkty francuskiego pochodzenia. Système U będzie promować sprzedaż produktów sezonowych i wspierać produkcję krajową, podczas gdy Intermarché ogłasza ogólnokrajową kampanię medialną, zachęcającą do zakupów rodzimej żywności.

Lidl będzie sprzedawał tylko truskawki i szparagi z Francji w swoich francuskich sklepach. Dyskont zdejmie nawet z półek produkty hiszpańskie, które przekaże organizacjom charytatywnym.

E.Leclerc da pierwszeństwo truskawkom, ogórkom, szparagom i pomidorom z francuskiej ziemi. Pierwotnie planowana promocja truskawek z Hiszpanii pod koniec kwietnia została zastąpiona promocją francuskich owoców. Carrefour jest natomiast zaangażowany we wspieranie krajowego rybołówstwa.

Francuscy rolnicy również borykają się również z niedoborem siły roboczej, gdy granice są już zamknięte. Zapotrzebowanie na pracowników szacuje się na 200 000 osób w ciągu najbliższych trzech miesięcy.