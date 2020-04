Sieci spożywcze w dobie koronawirusa, czyli nowe usługi na nowe czasy

fot. materiały prasowe

Pandemia koronawirusa wymusiła na największych sieciach handlowych szybkie dostosowanie swoich usług do zupełnie nowych oczekiwań konsumentów. Teraz liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. Zebraliśmy nowe rozwiązania, które ostatnio wdrożyły takie marki jak Biedronka, Lidl, Carrefour, Tesco, Kaufland, Auchan, Netto, Aldi, Żabka czy Stokrotka. Kto z nich radzi sobie najlepiej z obecną sytuacją?

Biedronka stawia na kasy mobilne, długie godziny otwarcia i pracę rotacyjną

Jednym z obostrzeń wprowadzonych przez rząd było wprowadzenie limitu osób przebywających w sklepie. Od 1 kwietnia do placówki handlowej mogło wejść trzy razy tyle osób, ile jest kas. W wyniku tego nakazu, przed sklepami zaczęły się tworzyć ogromne kolejki. Było to widoczne szczególnie w okresie przedświątecznym. Biedronka postanowiła zatem zainwestować w kasy mobilne. Jak tłumaczyli przedstawiciele spółki w rozmowie z portalem WP Finanse, kasy mobilne dotąd funkcjonowały w namiotach wyprzedażowych, które teraz są zamknięte. Na czas pandemii, sieć postanowiła je relokować i wstawić mobilne urządzenia do tych sklepów, w których jest to możliwe.

Kolejnym rozwiązaniem detalisty, które ma pomóc konsumentom w zakupach są wydłużone godziny otwarcia. Początkowo Biedronka zdecydowała, że przed Wielkanocą sklepy będą otwarte w godzinach 6-24. Niedawno jednak się postanowiła przedłużyć akcję „24” do 18 kwietnia.

Detalista postanowił również połączyć seniorów potrzebujących pomocy w zrobieniu zakupów z osobami, które są gotowe pomagać. Akcja ma hasło „Czas na pomaganie seniorom 65+”. 24 marca, w sklepach sieci zostały umieszczone specjalne skrzynki i gotowe do wypełnienia proste formularze. Każdy senior, który potrzebuje pomocy w zrobieniu zakupów, a także każda osoba gotowa pomagać, może wypełnić taki formularz i zostawić w skrzynce. Aby umożliwić seniorowi płatność za zakupy w momencie ich dostarczenia, Biedronka oferuje także możliwość skorzystania ze specjalnej karty programu „Czas na pomaganie seniorom 65+”.

Sieć wprowadziła również zmiany dotyczące czasu pracy obsługi sklepu. Pracownicy zostali podzieleni na dwie grupy, które w cyklu tygodniowym na zmianę wykonują pracę w sklepie albo pozostają w domu. Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa pracownikom.

Niedawno firma poinformowała również o nawiązaniu współpracy z aplikacją Glovo. Zakupy można zamawiać z bezpośrednią dostawą do domu w 10 miastach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Płatności można dokonać przez aplikację Glovo, a klienci mogą wybierać spośród około 1000 produktów.

Lidl z całodobowymi sklepami i nowym stanowiskiem pracy

Sieć Lidl problem długich kolejek również postanowiła rozwiązać wydłużając godziny otwarcia. Ponadto, w największych aglomeracjach placówki Lidla działają cołodobowo. Obsługę klientów mają także wesprzeć nowi pracownicy. Sieć od kwietnia ruszyła z rekrutacją na stanowisko „pracownik wsparcia sprzedaży”. Do zadań nowo zatrudnionych osób należy: rozpakowywanie towaru i dbanie o porządek. Dodatkowe stanowisko pomoże pracownikom w utrzymywaniu wysokiego poziomu higieny pracy. Sieć wprowadziła też kasy pierwszeństwa dla lekarzy i pielęgniarek oraz zdecydowała przekazać 1 000 000 zł na walkę z COVID- 19.

Carrefour „zamraża ceny”, udostępnia aplikację do śledzenia ruchu w sklepie i oferuje gotowe koszyki

Carrefour zapewnia, że śledzi bieżącą sytuację związaną z epidemią wywołaną przez koronawirusa, a także dane dotyczące inflacji. Sieć podjęła decyzję o objęciu 150 produktów marki własnej gwarancją niezmiennych cen. Są wśród nich najbardziej potrzebne produkty spożywcze takie jak kasze, mąka, cukier, nabiał, a także higieniczne, m.in. papier toaletowy czy ręczniki papierowe.

Detalista wdrożył również na swojej stronie internetowej narzędzie wskazujące klientom prognozowany ruch we wszystkich sklepach sieci. W oparciu o udostępniane dane konsumenci mogą świadomie zaplanować wizytę w konkretnym sklepie.

Podobnie jak Biedronka, klienci Carrefour Express mogą też korzystać z dostaw zakupów poprzez aplikację Glovo.

Niedawno sieć wdrożyła w swoich sklepach szereg dodatkowych rozwiązań:

- w ramach e-grocery usługę Zamów i odbierz (click&collect) dla zakupów spożywczych,

- opcję zamówienia gotowych koszyków zakupowych z dostawą kurierską w całej Polsce,

- usługę zakupów na telefon w sklepach stacjonarnych.

Ponadto, w celu ograniczania kolejek do kas i skrócenia czasu dokonywania zakupów, Carrefour rozszerzył usługę Scan&Go.

Fundacja sieci włączyła się w pomoc dla polskich szpitali, poprzez akcję Caritas Polska #WdzieczniMedykom, wpłacając kwotę ponad 1,3 miliona złotych na zakup respiratorów i środków ochrony osobistej dla lekarzy.

Dodatkowi pracownicy i współpraca z taksówkami w Tesco

W związku z bardzo dużą liczbą zamówień internetowych sieć Tesco niedawno połączyła siły z firmami Free Now oraz 99Rent.

Ponadto detalista poinformował, że zatrudnił tymczasowo 650 osób. Pracownicy zostali zatrudnieni przy codziennej obsłudze sklepów, dostaw i zamówień internetowych. Sieć nie wyklucza dalszej rekrutacji. W ciągu ostatnich kilku tygodni w rekrutacji wzięło udział ponad 6 tys. osób.

Gotowe paczki w Kauflandzie i szybsza zapłata dla dostawców

Sieć Kaufland podobnie jak Biedronka i Lidl postanowiła wydłużyć godziny otwarcia. Od 3 kwietnia sklepy z logo Kaufland są otwarte w godzinach 6:00-24:00. Ponadto 5 sklepów, które zostały przejęte po Tesco, jest czynnych przez całą dobę.

Od 2 kwietnia detalista oferuje klientom sprzedaż gotowych paczek z produktami spożywczymi i higienicznymi. Usługa jest dostępna dzięki współpracy ze sklepem internetowym Mango. Przesyłki są dostarczane w ciągu 48 godzin od chwili zamówienia. Znajduje się w nich 30 podstawowych produktów. Sieć podjęła także decyzję o skróceniu terminu płatności dla większości polskich dostawców od kilku do max. 14 dni.

Sieć poinformowała również o przekazaniu do dyspozycji resortu zdrowia 1 000 000 zł na zakup testów oraz sprzętu diagnostycznego do walki z koronawirusem.

Auchan z opcją rezerwacji zestawów

Auchan Retail Polska w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów, wprowadził nową formułę sprzedaży “Rezerwacja zestawów”. W ramach usługi, począwszy od 7. kwietnia br., klienci mogą rezerwować on-line specjalnie przygotowane zestawy produktów, a następnie odebrać je z wyznaczonego na parkingu Punktu Odbioru, lub w sklepie w dedykowanym punkcie. Nowe rozwiązanie jest również dostępne na Allegro.pl.

Sieć zdecydowała się również na wcześniejsze otwieranie swoich sklepów oraz współpracę z aplikacją Szopi.pl.

Netto działa dłużej, uruchamia infolinię dla personelu i klientów oraz daje zniżki medykom

Sieć sklepów Netto podobnie jak Biedronka, Lidl i Kaufland podjęła decyzję o zdecydowała o wydłużeniu czasu pracy swoich placówek. Na początku wydłużone godziny obowiązywały w okresie przedświątecznym, ale ostatecznie przedłużono akcję do 18 kwietnia.

Sieć wydłuża również termin obowiązywania 10-procentowego rabatu na zakupy, aktywnego w czterech ostatnich godzinach otwarcia sklepów. Do 30 kwietnia mogą z niego korzystać pracownicy służby zdrowia oraz funkcjonariusze służb mundurowych.

Netto uruchomiło też dwie infolinie przeznaczone dla pracowników oraz klientów. Osoby, które są zainteresowane funkcjonowaniem sklepów i chcą zapytać o zmiany wprowadzone w placówkach mogą dzwonić pod dedykowany numer czynny od 8 do 16.30 w dni robocze.

Praca rotacyjna w Aldi i niezwykły sojusz w Niemczech

We wszystkich sklepach sieci AldiI w Polsce od 25 marca wprowadzona została praca rotacyjna, w dwóch zespołach oraz spowodowana nią przerwa techniczna w godzinach od 14.00 do 14.30. Przypomnijmy, że takie przerwy obowiązują też w Lidlu i Biedronce.

Z myślą o pracownikach służby zdrowia oraz wszelkich służb mundurowych, sieć Aldi wydzieli też dedykowane kasy w każdym sklepie, gdzie bez stania w kolejce zapłacą za swoje zakupy.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest sojusz firmy z siecią fast-food w Niemczech. Zatrudnieni w niemieckich restauracjach McDonald's mają pozwolenie na pracę w sklepach Aldi - zgodziły się na to obie międzynarodowe korporacje. Podczas gdy sieć fastfoodów zmuszona była zamknąć wszystkie swoje punkty, dla dyskontera jest to niezwykle pracowity czas.

Stokrotka z e-sklepem w formule zamów-odbierz

6 kwietnia Stokrotka uruchomiła e-sklep dla mieszkańców Lublina w formule zamów i odbierz. Zakupy początkowo można było odbierać tylko w jednym sklepie: przy al. Spółdzielczości Pracy (Galeria Olimp). Wczoraj sieć podała, że do końca kwietnia w kolejnych 100 supermarketach w całej Polsce będzie można odebrać zakupy zrobione przez internet.

Dwie nowe usługi w Żabce i nowe zasady nadawania paczek

W kwietniu Żabka rozpoczęła pilotaż dwóch nowych usług: zamów i odbierz oraz Żabka do domu. Na razie produkty zamówione online będzie można odbierać w trzech sklepach w Warszawie, z kolei w Poznaniu sieć testuje zamawianie produktów z dostawą do domu realizowaną przez najbliższą Żabkę oferującą tę usługę.

Sieć przeorganizowała także swoją usługę odbioru i nadawania paczek. Teraz podczas przyjmowania i wydawania przesyłek kurierowi, obsługa sklepu nie ma konieczności poświadczania tej czynności podpisem na urządzeniu mobilnym przewoźnika czy na dokumentach przewozowych.

Firma podjęła też decyzję o ograniczeniu standardowych godzin funkcjonowania sklepów, które będą otwarte od godz. 7:00 do 22:00.

Zarząd firmy podjął decyzję o przeznaczeniu 2 mln zł na zakup testów w kierunku SARS-CoV-2, które wykona Warsaw Genomics. Wcześniej sieć zadeklarowała przekazanie 4,5 mln zł na potrzeby Ministerstwa Zdrowia i wskazanych przez nie instytucji na walkę z koronawirusem.

Wszystkie sieci postanowiły również wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej, a większość z nich przyznać im dodatkową premię. Na półki największych detalistów trafiły również maseczki i żele dezynfekujące. Ponadto zwiększono limit płatności zbliżeniowych bez podawania PINu.