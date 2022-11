Sieci znalazły sposób na puste półki. Promocja? Tak, ale z limitem

- Pandemia, inflacja, wojna i ceny paliw odwróciły pozycje negocjacyjne w kanale nowoczesnym. Dzisiaj coraz częściej widać rynek sprzedawcy, a nie rynek kupującego. I to dlatego niektóre sieci handlowe mają puste półki – producenci nie chcą im sprzedawać - tłumaczył w rozmowie z dlahandlu.pl Tomasz Szacoń, właściciel firmy Retailpoland Consulting.

Smutny widok pustych półek w sklepach ma właśnie tutaj główne źródło i jest to tendencja widoczna w całej Europie.

Drugim czynnikiem są zmiany, które zaszły w zachowaniach konsumenckich.

Choć sklep spożywczy jest praktycznie za przysłowiowym rogiem, nauczeni doświadczeniem pandemii chcemy być przygotowani na wszystko. Zwłaszcza, że za wschodnią granicą od lutego toczy się wojna.

PRL-bis? Zamiast kartek - limity na promocje

Inflacyjna presja na ceny również nie uspokaja nastrojów konsumenckich. Żywność drożeje w tempie niespotykanym od ponad 25 lat. Kupujemy na zapas, bo może za chwilę będzie jeszcze drożej. Każda medialna wzmianka o brakach na półkach wywołuje efekt śnieżnej kuli, o czym przekonaliśmy się latem, gdy cukier stał się przez moment towarem deficytowym. I drogim, jak na delikates przystało. Reglamentacja tego produktu i kolejki w sklepach wielu obserwatorom skojarzyły się z czasami PRL-u. Kartki raczej nie powrócą, ale sieci handlowe chcą się zabezpieczyć przed brakami podstawowych towarów, cokolwiek by za tym nie stało. Znalazły na to prosty sposób i coraz wyraźniej komunikują to w gazetkach handlowych.

W Kauflandzie w promocji nie więcej niż pięć kostek masła

Polacy w czasach inflacji jeszcze uważanej przyglądają się każdej wydanej złotówce i szukają atrakcyjnych ofert. Sieci to wiedzą - w każdej znajdziemy wiele artykułów w promocyjnych cenach. Detaliści oczywiście chcą, byśmy kupowali u nich jak najwięcej. Chcą też, by z oferty mogło skorzystać jak najwięcej konsumentów. Limity na wybrane towary w obniżonych cenach mają również zabezpieczyć sprzedawców przed zbyt szybką rotacją, której konsekwencją mogą być właśnie, chwilowo lub na dłużej, puste półki.

W aktualnej gazetce sieci Kaufland mamy tego przykłady. Mleko Łaciate 2% możemy kupić w promocyjnej cenie 2,99 zł/l, ale nie więcej niż 12 sztuk na osobę i paragon. Powyżej tej ilości będzie obowiązywała cena regularna, czyli 3,99 zł/l.

Gazetka promocyjna Kauflandu, fot. mat. pras.

Sieć promuje również masło Łaciate w promocyjnie cenie 5,99 zł przy zakupach innych artykułów za minimum 60 zł. Ale kostek masła w tej cenie będzie można kupić maksymalnie pięć. Jeśli zdecydujemy się na więcej, to już w cenie regularnej 8,49 zł.

Limity w Biedronce na Black Week

Kosmetyki, chemia gospodarcza i produkty do higieny to propozycje Biedronki w ramach Black Week. Produkty Finish, Nivea, Silan i pieluchy Dada można kupić w promocji 1+1 gratis dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka, ale limit dzienny to dwa produkty na kartę. Dwa razy większy limit obowiązuje na produkty Gillette i Linda.