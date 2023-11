Skąd brać pracowników, jeśli nie z Ukrainy? Ekspert rynku wskazuje trzy kierunki

- Jak spojrzymy na dane, to w zasadzie od prawie roku nie mamy istotnej zmiany jeśli chodzi o napływ obywateli Ukrainy do Ukrainy. To źródło pracowników w dużej mierze zostało wyczerpane przez ostatnią dekadę. Tyle mniej więcej trwał eksodus obywateli Ukrainy do Polski w celach zarobkowych, on się po prostu skończył. Wojna też spowodowała przyspieszenie procesów legalizacji pobytów w innych krajach takich jak Niemcy, Francja czy Kanada. Dla obywateli Ukrainy Polska nadal jest pierwszym wyborem, ale nie jest jedynym wyborem i to na pewno jest bardzo duże wyzwanie dla rynku pracy - mówił Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupy Progres, podczas debaty "Rynek pracy w branży spożywczej" odbywającej się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupy Progres, Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Źródło z Ukrainy się wyczerpało. Skąd brać pracowników?

Cezary Maciołek podkreślał, że polscy przedsiębiorcy nie powinni się zamykać na pracowników z odleglejszych zakątków świata.

Jakich zmian na gruncie prawnym potrzebujemy, aby ten proces przebiegał sprawniej?

- To powinny być zróżnicowane działania. Mam nadzieję, że nowy rząd zajmie się szybko tą tematyką. Tak jak mówiłem, źródło z Ukrainy jest już niewystarczające. Na tę kwestię musimy patrzeć dużo szerzej. Trzeba dogłębnie zdiagnozować jakich pracowników potrzebujemy, w jakich branżach, w jakiej skali i na tym polu stworzyć tzw. fast traki dla określonych kierunków. To nie może być „open sourcing” jak np. we Francji czy Szwecji, gdzie powstały tzw. imigranckie getta - zaznaczył uczestnik debaty.

Kierunek Filipiny, Nepal i Bangladesz

A w jakim kierunku powinni patrzeć polscy przedsiębiorcy z branży spożywczej? Uczestnik debaty wskazał na takie kierunki jak Filipiny, Nepal i Bangladesz. - To są narodowości dość szybko adoptujące się jeśli chodzi o spożywkę, charakterystyka rynku jest zbliżona - przekonywał.

Prezes firmy Progres przypomniał, że w 2013 r. wiele firm obawiało się zatrudniać osoby z Ukrainy. Przedsiębiorcy mówili, że nie są gotowi.

- Te firmy, które tę decyzję podjęły szybciej, osiągnęły przewagę konkurencyjną. Rozumiem obawy, ale pomimo tego trzeba działać - zaznaczył.

Cała relacja video z debaty o rynku pracy do obejrzenia poniżej: