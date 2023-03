Skandal w supermarketach. Brytyjska wołowina nie jest brytyjska

Brytyjskie media podają, że detalista sprzedaje „duże ilości” błędnie oznaczonych paczkowanych produktów mięsnych z Ameryki Południowej i Europy.

Najlepsza brytyjska wołowina nie jest brytyjska

NFCU, która jest częścią Food Standards Agency, nie podała nazwy supermarketu – chociaż rozumie się, że nie jest to Tesco, Sainsbury’s, Asda, Aldi, Lidl, Morrisons, the Co-op, Iceland, Marks & Spencer czy Waitrose. Powiedziano, że produkty zostały dostarczone do sieci przez zewnętrznego dostawcę i oszukańczo oznaczone jako brytyjskie. Ocado również zakomunikowało, że nie jest w to zamieszane.

Dyrektor handlowy Waitrose, Charlotte Di Cello, powiedziała Grocery Gazette, że sieć zna „każdego rolnika, który produkuje wołowinę Waitrose”. „Oznacza to, że nasi klienci mogą robić zakupy, wiedząc, że kiedy kupują świeżą wołowinę, pochodzi ona z farmy tutaj, w Wielkiej Brytanii. W Waitrose wyższy dobrobyt oznacza wyższy dobrobyt, a brytyjski oznacza brytyjski. Te standardy są fundamentalne dla nas i nigdy się to nie zmieni”.

Fałszowanie mięsa

W rozmowie z Farmers Weekly Andrew Quinn, zastępca szefa agencji, potwierdził, że prowadzi dochodzenie w sprawie dostaw fałszywego mięsa i że sprzedawca usunął ze swoich półek wszystkie produkty, których dotyczy problem.

„Sprzedawca został powiadomiony tego samego dnia, że ​​podjęliśmy działania przeciwko firmie spożywczej podejrzanej o oszustwo i natychmiast usunęliśmy wszystkie produkty, których dotyczy problem, z ich półek” – powiedział.

„To nie jest kwestia bezpieczeństwa żywności, ale kwestia fałszowania żywności”.

Trwające dochodzenie dotyczy około 1,3 miliona dokumentów, które określają produkty sprzedawane klientom jako „najlepsza brytyjska wołowina”.

Afera z koniną. Była dodawana go gotowych dań mięsnych

Skandal ma miejsce dziesięć lat po „aferze z koniną”, w której konina była dodawana do lasagne i innych gotowych posiłków w supermarketach i markowych daniach. Miliony produktów zostały wycofane w całej Europie, co miało znaczący wpływ na biznes.