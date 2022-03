Sklep rosyjskiej sieci Mere czeka na otwarcie na Śląsku. Już kilka miesięcy

Jak wynika z informacji, do których dotarł portal dlahandlu.pl sieć Mere nie może doprowadzić do otwarcia jednej z wynajętych lokalizacji, bo nie jest w stanie spełnić warunków sanepidu. - Lokal jest wynajęty, płacony jest czynsz, ale uchybień jest tyle, że za każdym razem sanepid odmawia dopuszczenia obiektu do działalności - wskazuje nasz rozmówca.