Sklepikarze dostają informacje o podwyżkach cen prądu. Prawie 500 proc. w górę!

Zmienne stawki energii elektrycznej mają wynosić 2,18 zł za kWh w strefie I w taryfie C11. Dotyczczasowe stawki w tej strefie i tej taryfie opiewały na 37 groszy za kWh. Oznacza to wzrost o 489 proc!

Jak wynika z pisma Tauronu są to stawki uwzględniające tarczę antyinflacyjną i obowiązują do 31 października. Potem mogą wzrosnąć do 3 zł za kWh.

O zamrożenie cen energii dla małych firm zaapelował prezes PSL

W ciągu ostatnich miesięcy energia elektryczna na polskim giełdowym rynku hurtowym wyraźnie podrożała. Na Towarowej Giełdzie Energii podstawowe kontrakty terminowe BASE z dostawą w IV kwartale 2022 r. w ciągu trzech ostatnich miesięcy podrożały z ok. 1000 zł za MWh do ponad 1700 zł za MWh.

O komentarz do sytuacji poprosiliśmy przedstawiciel Taurona.