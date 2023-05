Sklepy Biedronka czynne całodobowo w czasie Juwenaliów (lista)

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów z okazji Juwenaliów

Biedronka kilka razy do roku wydłuża godziny funkcjonowania wybranych placówek, aby umożliwić klientom zakupy w niestandardowych godzinach. Tym razem postanowiła zrobić to z okazji Juwenaliów w trzech miastach, otwierając całodobowo sklepy w Toruniu, w Lublinie oraz we Wrocławiu.

W Toruniu placówka przy ul. Fałata 3 i w Lublinie sklepy przy ul. B. Prusa, Okopowej 3, Lipowej będą otwarte dla klientów całą dobę – studenci będą mogli je odwiedzać od czwartku, 18 maja, aż do godziny 23:30 w sobotę, 20 maja. Z kolei we Wrocławiu w nocy z 24 na 25 maja sklepy Biedronka przy ul. Bacciarellego 56, ul. Wróblewskiego 7 i pl. Grunwaldzkim 12/14 będą funkcjonowały do godziny 2:00.

Biedronka z ofertą dla studentów

Sieć Biedronka zawsze wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich klientów, tym razem w szczególności studentów. Aby pomóc im w obchodach Juwenaliów, postanowiliśmy wydłużyć godziny otwarcia placówek oraz przygotowaliśmy specjalne promocje, które pozwolą im na zrobienie zakupów w niskich, biedronkowych cenach - mówi Marek Ryński, dyrektor operacyjny makroregionu w sieci Biedronka.

Biedronka przygotowała oferty promocyjne dostępne z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Do soboty, 20 maja, w sklepie w Toruniu przy ul. Fałata 21 w obniżonych cenach będzie można kupić piwo, kabanosy Tarczyński (w promocji drugie opakowanie za 1 zł) oraz chipsy Chrunchips 140 g (drugi produkt 50% taniej). W ofercie sieci znajdą się też napoje gazowane Cola Original, dostępne w ramach rabatu „2+1 gratis”.

Oferta Biedronki dla studentów, fot. mat. pras.

Lista godzin otwarcia sklepów Biedronka dostępna jest na stronie https://www.biedronka.pl/pl/sklepy.