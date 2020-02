Sklepy Carrefour bez plastikowych sztućców

Carrefour wycofał ze swojej oferty jednorazowe talerze i sztućce plastikowe, które są objęte tzw. dyrektywą SUP. Sieć wprowadziła też biodegradowalne alternatywy w produktach higienicznych marki własnej.

- Mając na uwadze eliminację plastiku i odpowiednie gospodarowanie opakowaniami z tworzyw sztucznych, staramy się działać w wielu obszarach, na które wpływa działalność naszej firmy. Optymalizacja oferty sklepów, jak np. wycofanie sztućców jednorazowych z tworzyw sztucznych, pozwala dawać naszym klientom alternatywę dla produktów plastikowych. Prowadzimy też działania, które towarzyszą codziennym zakupom w Carrefour. Przykładem tego jak akcja #zwłasnymkubkiem, czy zaproszenie naszych klientów do przyniesienia do sklepu swoich opakowań na owoce, warzywa, czy produkty na wagę. Taką możliwość wprowadziliśmy w tamtym roku we wszystkich sklepach w kraju, aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów, dla których życie zero waste jest ważne oraz, aby zachęcać tych jeszcze niezdecydowanych do podejmowania małych kroków w kierunku ograniczenia plastiku - mówi Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska.

Sieć poszerzyła też ofertę o płatki i patyczki kosmetyczne posiadające certyfikaty Ecocert i GOTS. Płatki i główki patyczków wykonane są w 100% z organicznej bawełny z certyfikowanych upraw, bez użycia nawozów i pestycydów. Patyczki z kolei wykonane są z celulozy uzyskanej z trzciny cukrowej.

Obok optymalizacji oferty produktów, Carrefour realizuje także szereg wewnętrznych działań w ramach polityki opakowaniowej firmy, która jest elementem strategii transformacji żywieniowej. Głównymi celami wyznaczonymi w obszarze polityki opakowaniowej są: wprowadzenie 100% opakowań marki własnej nadających się do recyklingu lub kompostowania do 2025 roku, wprowadzenie do sprzedaż toreb kasowych pochodzących w 100% z recyklingu odpadów do 2022 roku, a także redukcja masy opakowań marki własnej do 2022 roku o 5% w stosunku do roku 2017.