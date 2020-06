Sklepy Carrefour w Polsce będą emitować o 30 proc. mniej gazów cieplarnianych

Ważnym elementem polityki CSR sieci Carrefour jest również praca nad zmniejszaniem ilości wytwarzanego śladu węglowego w produktach oferowanych w sklepach. Firma przyjęła właśnie nowe cele - ograniczenie gazów cieplarnianych emitowanych ze sklepów o 30% do 2030 r. oraz o 55% do 2040 r., w porównaniu do poziomów z 2019 r.

- W 2015 r. jako Grupa zobowiązaliśmy się do zmniejszenia swojego śladu węglowego o 40% do 2025, względem 2010. Do 2019 r. udało nam się osiągnąć redukcję o 39%, co zmobilizowało nas do podjęcia dalszych kroków. Z okazji obchodzonego w zeszły piątek 5 czerwca Światowego Dnia Środowiska, chcielibyśmy ogłosić, że stawiamy sobie nowy cel – ograniczenie gazów cieplarnianych emitowanych z naszych sklepów o 30% do 2030 r. oraz o 55% do 2040 r., w porównaniu do poziomów z 2019 r. – mówi Justyna Orzeł, Wiceprezes Zarządu i Sekretarz Generalna Carrefour Polska.

Carrefour aktywnie angażuje się w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego. Jedną z takich inicjatyw jest Climate Leadership, czyli program, który tworzy społeczność liderów realnej zmiany w biznesie działających na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, którego inicjatorem jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

- Przystąpiliśmy do programu Climate Leadership, ponieważ troska o klimat i środowisko naturalne są bardzo bliskie strategii proekologicznej Carrefour. Aby osiągnąć założenia przyjęte w programie podejmujemy szereg działań, które m.in. wpływają na redukcję masy tworzyw sztucznych w opakowaniach marki własnej. Od początku 2018 do końca 2019 roku udało nam się osiągnąć redukcję o ponad 5,1 tys. kg. - mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour Polska. – Wynik ten osiągnęliśmy dzięki redukcji masy czy wymiarów m.in. draży, płatków śniadaniowych Crumbies, czy ziemniaków, w których masa opakowania została zmniejszona o 30% oraz oferując produkty w opakowaniach biodegradowalnych: włoszczyznę, mini marchewki czy zioła dostępne na Targu Świeżości, które zamiast w foliową osłonkę pakujemy w papierowe opakowania. – dodaje Barbara Kowalska.

Carrefour Polska w ramach zobowiązania w programie Climate Leadership dąży do oferowania klientom sieci w możliwie jak najszerszym spectrum opakowań przyjaznych środowisku dostępnych na różnych działach sklepu. Optymalizując lub zmieniając rodzaj opakowań, sieć przyczyni się pozytywnie do poprawy jakości wytwarzanych odpadów opakowaniowych, co ułatwi ich dalsze zagospodarowanie i recykling.