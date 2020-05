Sklepy Chaty Polskiej działają jako placówka pocztowa. Sieć może handlować w niedziele

fot. materiały prasowe Chata Polska

19 sklepów Chaty Polskiej zostało placówką pocztową. Oznacza to, że będą one otwarte także w niedziele.

- Zmieniamy się dla was, dlatego z uwagi na podwyższenie komfortu i większy dostęp do naszych sklepów, poszczególne Chaty Polskie zostały placówkami pocztowymi, co oznacza, że będą one otwarte także w niedzielę, a dodatkowo odwiedzający w każdy dzień tygodnia przy okazji zakupów mogą nadać lub odebrać paczkę - informuje sieć.

Status placówki pocztowej uzyskały sklepy w następujących lokalizacjach: Dąbie - ul. Łużycka 3C, Głogów - ul. Rycerska 27, Gniezno - ul. Wolności 42B, Kolsko - ul. Piastowska 40, Kostrzyn - ul. Poznańska 37, Koziegłowy - Os. Leśne 21A, Kożuchów - ul. 22 LIPCA 1807, Luboń - ul. 11 Listopada 51, Niechlów - ul. Głogowska 13, Otyń - ul. B.Chrobrego 15, Poznań - ul. Złotowska 45, Poznań - ul. Powstań Narodowych 33, Poznań - Os. Przyjaźni 132A, Poznań - ul. Strzeszyńska 63, Poznań - Os. B.Chrobrego 119, Rokietnica - ul. Trakt Napoleoński 11, Suchy Las - ul. Bogusławskiego 16, Swarzędz - ul. Cieszkowskiego 9-11 oraz Szamotuły - ul. Krasickiego 35A.

Przypomnijmy, zgodnie z art. 3 pkt 15 Prawa pocztowego placówką pocztową jest jednostka organizacyjną operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym.

Chata Polska to sieć sklepów ogólnospożywczych rozwijająca się od 1997 roku i obecna dziś na terenie siedmiu województw. Chata Polska prowadzi placówki własne i franczyzowe. W grudniu ub.r. sieć otworzyła 300. sklep.