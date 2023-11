Sklepy idą na całość – przed kradzieżą zabezpieczają pojedyncze plasterki wędlin

Niektóre sklepy stanęły niemal pod ścianą i zabezpieczają przed kradzieżą nawet plasterki wędlin czy serów sprzedawanych na wagę.

Konsumenci kradną na potęgę

Jak mogliśmy niedawno przeczytać, jedna z popularnych sieci dyskontów w Polsce zaczęła stosować specjalne etykiety/naklejki antykradzieżowe, które umieszcza na produktach sprzedawanych „z lady” (na wagę) jak np. sery i wędliny. Jeszcze niedawno nikogo nie dziwiło, że sprzedawcy zabezpieczali przed kradzieżą drogie butelki alkoholi czy towary premium. Dziś musimy się przyzwyczajać, że zabezpieczenia antykradzieżowe pojawiają się na maśle, mleku, a nawet jogurcie czy kilku plasterkach wędliny, o które poprosiliśmy na stoisku mięsnym. Jaka jest tego przyczyna? Drastycznie i niestety stale rosnący poziom kradzieży sklepowych w Polsce (ale i także na świecie). Według ostatnich danych Komendy Głównej Policji liczba kradzieży w pierwszym półroczu 2023 r. wzrosła w ujęciu rocznym o niemal 40 proc., a w policyjnych statystykach odnotowano ich prawie 24 tys. Przypomnijmy, że statystyki obejmują jedynie kradzieże ujawnione i zgłoszone. Szacuje się, że wykrywalność tego typu przestępstw sięga zaledwie 15% (złodzieje przyłapani na „gorącym uczynku”) – a zatem dane Komenda Główna Policji obrazują zaledwie wierzchołek potężnej góry lodowej.

Sprzedawcy detaliczni pod ścianą

- Sprzedawcy detaliczni stają coraz częściej pod ścianą. Nie są w stanie zwiększać swojej marży, aby zrekompensować straty z kradzieży, bo w ten sposób odstraszą konsumentów, których i tak stać na coraz mniej przez inflację. Zaczynają się zatem mocniej zabezpieczać oraz inwestować w nowoczesne rozwiązania RF czy RFID, które pozwalają na ochronę antykradzieżową niemal dowolnego artykułu dostępnego na hali sprzedaży. Obserwuję ostatnio prawdziwy „wyścig zbrojeń”. Sieci handlowe, które do tej pory nie miały zabezpieczeń w ogóle lub stosowały je w minimalnym zakresie, teraz inwestują w rozwiązania antykradzieżowe. Menadżerowie zdali już sobie sprawę, że monitoring wizyjny i pracownicy ochrony to za mało, aby skutecznie ochronić się przed złodziejami, a już z pewnością nie przy skali wzrostu tego rodzaju przestępstw sięgających 40%. To dlatego etykiety RF są coraz częściej wykorzystywane nawet do ochrony kilku plasterków szynki – komentuje Robert Głażewski, Bussiness Unit Director w Checkpoint Systems Polska, firmie specjalizującej się w dostarczaniu zabezpieczeń antykradzieżowych do sklepów.

Towar chroniony przez GPS

Polska nie jest tutaj jednak wyjątkiem. Od Grecji po Hiszpanię, przez Wielką Brytanię, Francję i Niemcy – w całej Europie mnożą się kradzieże żywności. Szok inflacyjny, który początkowo wynikał z cen energii, rozprzestrzenił się obecnie na produkty spożywcze. Londyński supermarket Coop zabezpiecza porcje steków o wartości kilku euro, oznaczając je specjalnymi zabezpieczeniami z napisem „towar chroniony przez GPS”. W Hiszpanii kanał telewizyjny ETB prowadził transmisję na żywo o rosnących cenach żywności w sklepach. Dziennikarz stał przed kasą supermarketu w San Sebastián, gdy w tle widzowie mogli zobaczyć uciekającego młodego mężczyznę z wypchanymi kieszeniami, którego gonią kasjer i ochroniarz. Mieszkańcy Bośni i Hercegowiny coraz częściej znajdują takie same zabezpieczenia na produktach, jak Polacy – specjalnymi etykietami bezpieczeństwa oklejane są masło, a nawet dżemy i konfitury. Z kolei w USA sieć Giant Food usunęła część markowych produktów i zastąpiła je markami własnymi, ponieważ nie była w stanie dłużej walczyć z kradzieżami. Inne placówki wdrożyły natomiast kontrole paragonów z zawartością koszyka. Hiszpanie mierzą się natomiast z gigantycznym wzrostem ceny oliwy z oliwek sięgającym prawie 85%, co sprawiło, że ten podstawowy na półwyspie iberyjskim produkt spożywczy stał się dobrem luksusowym. Tamtejsi sprzedawcy detaliczni coraz częściej poszukują elektronicznych form zabezpieczenia butelek i puszek z oliwą, ponieważ lawinowo rośnie na tym rynku kradzież tego produktu.

- Jeszcze jakiś czas temu popularne sieci dyskontów i marketów zgłaszały się do nas po zabezpieczenia Alpha do ochrony drogich alkoholi czy po pajączki do ochrony tradycyjnie narażonych na kradzieże towarów jak elektronika czy maszynki do golenia i nożyki do nich. Dziś jesteśmy proszeni o jak najszybsze i kompleksowe wdrożenia, dzięki którym sklepy mogą chronić niemal wszystkie towary – chętnie kradzioną kawę, masło, sery, wędliny, alkohole, napoje gazowane, energetyki, a nawet nabiał. Tak wysoki poziom kradzieży, nie jest już możliwy do zaakceptowania i nie da się go zrekompensować innymi działaniami. Co więcej, coraz częściej słyszymy o całkiem wysokiej społecznej akceptacji kradzieży w sklepach spożywczych, którą usprawiedliwia się tym, że ludzie kradną z biedy. Jednak żadna sieć handlowa nie udźwignie rocznych strat liczonych w milionach złotych – dodaje Robert Głażewski z Checkpoint Systems.

Konsumenci w Polsce, ale także w innych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych, muszą się liczyć z obecnością mocnych zabezpieczeń antykradzieżowych na coraz szerszej grupie produktów. Może nie spotkamy się w Polsce z zabezpieczeniami umieszczanymi na każdej bułce czy kontroli paragonów z zawartością koszyka, to jednak, skoro pierwsze sklepy chronią nawet kilka plasterków wędliny, należy się spodziewać, że lada chwila zabezpieczone będą olej, cukier czy jogurt. Sklepy po prostu nie mogą sobie pozwolić na gigantyczne straty generowane przez nieuczciwych konsumentów.