Sklepy Lidl czynne do 21. Pracownicy z premią

Lidl zachęca do porzucenia gotówki na rzecz płatności bezgotówkowych, fot. Shutterstock

Lidl poinformował o staraniach podejmowanych po to, żeby łańcuchy dostaw pozostały nieprzerwane, a w sklepach nie zabrakło produktów, które w ostatnich dniach cieszyły się zwiększonym zainteresowaniem. Godziny funkcjonowania sklepów aktualnie są skrócone do godziny 21:00.

Sieć sukcesywnie wprowadza specjalne ekrany ochronne wykonane z plexi przy stanowiskach kasowych oraz nakleja taśmy utrzymujące odległość pomiędzy osobami stojącymi w kolejce. W wyjątkowej sytuacji możliwe jest również wprowadzenie ograniczenia liczby osób przebywających w jednym czasie w sklepach w wybranych lokalizacjach, co również ma wspierać kwestie bezpieczeństwa. Godziny funkcjonowania sklepów Lidl aktualnie są skrócone do godziny 21:00 (od poniedziałku do soboty). W zależności od sytuacji – godziny otwarcia sklepów mogą jeszcze ulec zmianie.

- Kierujemy wielkie podziękowania do pracowników naszych sklepów oraz centrów dystrybucji, którzy są naszymi bohaterami. Ich ciężka praca oraz odpowiedzialność ma wielkie znaczenie dla milionów klientów – powiedziała Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.

Lidl Polska w ramach podziękowań za zaangażowanie pracowników sklepów oraz centrów dystrybucji przekaże im dodatkowe premie w zamian za pracę w trudnym dla wszystkich okresie. Natomiast wszyscy pracownicy otrzymają jeszcze premie wielkanocne w wysokości 450 i 300 złotych.