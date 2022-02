Sklepy sięgną po usługi pogrzebowe, by otworzyć się w niedziele? Są już przymiarki

Zakłady pogrzebowe w odróżnieniu od obiektów transportu publicznego, czyli np. dworców nie są ujęte w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jako miejsca, w których alkohol nie może być sprzedawany. Odległość punktów sprzedających alkohol od szkół, kościołów i innych miejsc, ustalana jest przez lokalne przepisy samorządowe. Rada gminy w uchwale o miejscach, od których punkty sprzedaży alkoholu powinny być oddalone, może wpisać m.in. zakłady pogrzebowe. Taki zapis obowiązywał m.in. w Białymstoku. Na tym tle doszło do sporu, co do którego wypowiadał się sąd administracyjny, uznając, że rada gminy miała prawo wprowadzić zapis mówiący o odsunięciu zakładu pogrzebowego od punktu sprzedaży alkoholu o 100 metrów.

Zakład pogrzebowy może być prowadzony w każdej formie, oprócz spółki partnerskiej. Fakt też należy odnotować w CEIDG, o ile prowadzi się działalność jednoosobową lub spółkę cywilną. W przypadku innych spółek (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna) należy zgłosić taki wniosek do KRS.

Aby prowadzić taką działalność sklepy powinny mieć podpisaną umowę z zakładem pogrzebowym. W przypadku sklepów może się jednak okazać, że ograniczą się jedynie do sprzedaży akcesoriów funeralnych. Czy takim towarem zaczną handlować sklepy spożywcze, by otworzyć się w niedziele? Jak na wprowadzenie takiej oferty do sklepu zareaguje sanepid? Czy ten wybieg zostanie potraktowany jako krok za daleko spotka się z reakcją samorządów, które masowo zaczną podejmować uchwały o odsunięciu punktów sprzedaży alkoholu od zakładów pogrzebowych jako miejsc, wymagających ochrony?

Póki co nowy pomysł na obejście zakazu handlu rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Praktyka pokaże. Najbliższa niehandlowa niedziela już za kilka dni. Czy teraz poczty zastąpią zakłady pogrzebowe?