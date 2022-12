Sklepy Tchibo w 2023: Nowa aplikacja oraz dodatkowe formy dostawy

Macie Państwo ok. 60 sklepów w Polsce. Gdzie jest dobre miejsce dla konceptu łączącego sprzedaż kawy i ubrań? Jakie są plany Państwa rozwoju sklepów?

Nasz model biznesowy jest wysoce elastyczny, przez co możemy się rozwijać w najróżniejszych lokalizacjach. W każdym miejscu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom bardzo interesujące i wyjątkowe połączenie doświadczeń z pogranicza świata kawy, artykułów niespożywczych oraz pełnej oferty kawiarnianej. To wszystko możliwe jest dzięki temu, że czerpiemy z kilkudziesięciu lat doświadczenia i ogromnej spuścizny. Mamy oczywiście w planie kolejne otwarcia, tym przyglądamy się różnym konceptom, np. takiemu, który stawia na tzw. coffee experience, czyli szeroko rozumiane cieszenie się kawą. W Polsce mamy potencjał na ponad 100 sklepów, ale czy i w jakim tempie będziemy go realizować, to zależy od wielu czynników makro- i mikroekonomicznych, z którymi wszyscy teraz się mierzymy.

Już w 1949 Tchibo wysyłało kawę do klientów. Potem wszyscy inni zobaczyli w e-commerce szansę dla siebie. Jakie są Państwa plany rozwoju w kanale online?

Kanał e-commerce oraz – idąc dalej – strategia omnichannel mają dla nas bardzo duże znaczenie. Jako Tchibo chcemy odpowiadać na zmieniające się potrzeby naszych klientów. Wychodzimy z następującego założenia: wiele kanałów – jeden klient. Innymi słowy, chcemy sprawić, by każdy miłośnik Tchibo mógł dokonywać zakupów według własnych preferencji, gdzie chce, kiedy chce i jak chce (miejsce zakupu, forma płatności, miejsce odbioru produktów). Nasze plany obejmują modernizację strony, nową aplikację oraz dodatkowe formy dostawy – wszystko w 2023.

W jaki sposób firma reaguje na nadchodzący kryzys ekonomiczny? Jaka jest Państwa strategia na ten czas?

Kolejne miesiące będą wyjątkowo wymagające dla konsumentów i całego segmentu „retail” w Polsce. Klienci będą szukać sposobów na oszczędzanie, aby móc lepiej zarządzać domowym budżetem. W Tchibo pracujemy każdego dnia nad tym, by optymalizować koszty centralne, logistyczne oraz koszty w wielu innych obszarach naszej działalności. Wszystko to po to, byśmy, dzięki wygenerowanym w ten sposób oszczędnościom, mogli zagwarantować naszym klientom najniższą możliwą cenę za nasze produkty i usługi, jednak bez uszczerbku na jakości tych produktów. Dla nas jakość jest kluczowa – Tchibo to gwarancja jakości i smaku.

A w jaki sposób przygotowujecie się Państwo na kryzys energetyczny i surowcowy, który coraz częściej zmienia strategie firm?

Wskazane powyżej elementy są fundamentalna częścią strategii całej Grupy Tchibo, przez co zarządzane są przez naszych kolegów z Hamburga. Na pewno będziemy kłaść nacisk na optymalizację naszych łańcuchów dostaw i operacji logistycznych.

Jaką wizję przyszłości zakupów macie Państwo w Tchibo?

Na pewno handel tradycyjny w kanale brick & mortar będzie dalej się rozwijał. Klienci nadal wykazują bardzo duży sentyment i zamiłowanie do tradycyjnego modelu zakupów. Centra handlowe wydają się atrakcyjnym miejscem, gdzie poza zakupami w jednym miejscu można przy okazji załatwić wiele innych spraw. Widzimy, że trafik w centrach handlowych w pewnym stopniu ulega odbudowie – to bardzo ważna informacja i z uwagą obserwujemy ten trend. W kontekście e-commerce spodziewamy się dalszych wzrostów, jednak przy ograniczonej dynamice względem lat 2020-2021. Pandemia była swoistym akceleratorem wzrostu dla tego kanału. Dziś omnichannel to wygrywająca strategia dla większości retailerów. Musimy być tam, gdzie aktualnie chce być nasz klient. Naszą misją jest jak największe uproszczenie procesu zakupowego – bez względu na miejsce i porę.