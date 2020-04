Sklepy z nowymi godzinami pracy. Dino także całodobowo

Po Wielkanocy sklepy spożywcze mają nadal wydłużone godziny pracy - najczęściej do północy.

Od 14 do 18 kwietnia sklepy1650 sklepów sieci Biedronka działa w godzinach 6:00 – 24:00, a ponad 850 placówek – całodobowo.

W podobnym trybie pracują od sklepy Lidl, zaś między godz. 3:00 a 4:00 obowiązują w nich przerwy techniczne bez możliwości robienia zakupów. 200 sklepów Lidl Polska obecnie czynnych jest całodobowo, a ponad 520 w godzinach 6:00-24:00.

Od 7:00 do 21:00 otwarte są sklepy Netto zaś od 6:00 do 24:00 - Kaufland. W sklepach sieci Aldi (otwarte od poniedziałku do soboty) zakupy można zrobić od godz. 6:00 do 22:00, natomiast w marketach sieci Carrefour od 6:30 do 23:00.

Z kolei markety Dino od 15 kwietnia otwarte są w godzinach od 6:00 do 24:00, a wybrane – całodobowo, zaś w soboty w godzinach od 06:00 do 23:30, a w niedziele handlowe – w godzinach od 8:00 do 21:00.